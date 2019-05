Palma de Mallorca

Seit dem Tod von „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Jens Büchner (†49) im letzten November kämpft seine Frau Daniela (41) ums Überleben. „Ich habe eine große Verantwortung“, sagte sie in einem Interview mit dem Magazin „Closer“. „Ich habe vier minderjährige Kinder, die ich versorgen muss.“ So müsse sie dafür sorgen, dass alle Rechnungen rechtzeitig bezahlt werden können, der Nachwuchs genug zu essen hat und es ihrer Familie auch sonst an nichts mangelt.

„Ich habe leider keine andere Wahl“, sagt die Witwe. Sie kann zwar auf die Unterstützung ihrer älteren Kinder Joelina (19), Volkan (16) und Jada (14) zählen, doch da sind noch die beiden zweijährigen Zwillinge Diego und Jenna, die sie mit Jens bekommen hat.

Immer wieder hatte Daniela Büchner in der Vergangenheit mit negativen Reaktionen zu kämpfen. Erst vor einer Woche gab es ordentlich Ärger bei der Einweihungsfeier der „Faneteria“. Eine ehemalige Angestellte, die eigentlich Hausverbot hatte, erschien ungeladen und machte Stress. Keine leichte Situation für Daniela Büchner: „Ich habe viel geweint. Es war sehr emotional!“

