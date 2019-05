Hannover

Als Teilnehmerin bei Heidi Klums „ Germany’s Next Topmodel“ verdrehte sie bereits einigen den Kopf, doch der großen Liebe ist Gerda Lewis bislang noch nicht begegnet. Das soll sich ändern, denn die Influencerin wird die neue Bachelorette 2019.

Eigentlich galt Angelina Heger (27) als Favoritin als neue Bachelorette für die anstehende sechste Staffel. Doch nachdem die Gerüchteküche in den vergangenen Tagen bereits brodelte, steht nun fest: Gerda Lewis wird in der kommenden Staffel Rosen an 20 Single-Männer verteilen.

Seit einem Jahr ist die 26-Jährige Single. Gegenüber RTL sagt sie: „Ich bin ein Beziehungsmensch, aber bislang war der Richtige noch nicht dabei“. Einen bestimmten „Typ Kerl“ hat das Fitnessmodel zwar nicht, dafür aber „sehr hohe Ansprüche, bei mir muss alles zu 100 Prozent stimmen. Ich kann nichts mit Männern anfangen, die unsicher sind und die keinen Plan haben. Und: ich will keinen Pantoffelhelden!“

Schon bei ihrer Teilnahme bei GNTM im Jahr 2018 wurde Gerda dank ihrer offenen und direkten Art schnell zum Publikumsliebling. Die Zuschauer dürfen sich auf jeden Fall auf viel Entertainment freuen, denn besonders mit ihren lockeren Sprüchen sorgte die Sportbegeisterte im TV und bei Instagram für positive Resonanz bei den Zuschauern. Und so viel ist jetzt schon sicher: An sexy Auftritten von der Blondine wird es auch nicht mangeln.

Von RND/liz