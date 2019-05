Hannover

Eigentlich ist Ennesto Monte ja Schlagersänger. Allerdings sorgt der gebürtige Serbe und Ex-Freund von Helena Fürst eher mit seinem Privatleben für Schlagzeilen. Mal hat er Sex in einer Bankfiliale und wird von den Überwachungskameras gefilmt, dann wieder dreht er Pornofilme fürs Internet.

Ennesto Monte hat sich seinen Penis vergrößern lassen

Sein jüngster Coup: Ennesto hat sich seinen Penis vergrößern lassen. In drei Eingriffen wurden ihm 20 bis 30 Milligramm Eigenfett in den Penis gespritzt. „Das entspricht am Ende zwei bis drei Zentimeter Länge und Umfang pro Eingriff“, sagte der Sänger zur „Bild“. Ende März fand die letzte Behandlung statt und Ennesto möchte nun aller Welt sein gemachtes Gemächt zeigen.

Gelegenheit dazu erhält er in der neuen Dating-Staffel von „Naked Attraction“, die ab 13. Mai auf RTL II anläuft. In der Sendung, die von Milka Loff Fernandes moderiert wird, präsentieren sich Singles völlig nackt in durchsichtigen Boxen. Nach und nach werden die einzelnen Körperteile enthüllt. Erst zum Schluss wird das Gesicht der kuppelbereiten Singles enthüllt.

Mal sehen, ob Ennesto mit seinem gepimpten Penis punkten kann...

Von Thomas Kielhorn/RND