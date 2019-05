München

Drei Jahre saß sie in der Jury „ The Voice of Germany“. Jetzt verkündet Yvonne Catterfeld ihr Aus bei der Pro7-Show. Warum die 39-Jährige den roten Drehstuhl einem neuen Juror überlassen will, erklärt die Sängerin und Schauspielerin in einem Post auf Facebook.

Schweren Herzens verabschiede ich mich nach 3 intensiven Jahren bei The Voice of Germany 😔 Ich habe es geliebt, als... Gepostet von Yvonne Catterfeld am Dienstag, 7. Mai 2019

Yvonne Catterfeld : „Wieder Zeit für mich“

„Ich habe es geliebt, als Coach für andere da zu sein, sie zu fördern, Potenzial zu entdecken“, schreibt Catterfeld. „Aber es ging auch über das normale Maß hinaus und ich war immer da für alle, die es in Anspruch nahmen.“ Die Arbeit als Coach habe sie selbst inspiriert und ihre Leidenschaft an der Musik geweckt. „Deshalb ist der Moment gekommen, dass ich mir wieder Zeit für mich nehme, um an meinem Potenzial zu arbeiten sowohl als Schauspielerin bei ,Wolfsland’ als auch endlich neue Songs zu schreiben.“ Der Show „The Voice Senior“ bleibe sie aber erhalten.

Auch Michi Beck und Smudo steigen aus

Auch die Urgesteine der Castingshow, Michi Beck und Smudo, verlassen die Musiksendung. Das hatten die Mitglieder der „Fantastischen Vier“ auch bei Facebook Anfang April bereits gepostet. „Nach fünf spannenden und erfahrungsreichen Jahren bei „ The Voice of Germany“ finden wir, dass es an der Zeit ist unser Doppelsieg Zepter weiterzureichen“, schreiben sie dort.

Wer die drei in der nächsten „The Voice“-Staffel ersetzen wird, ist noch nicht bekannt.

Von RND