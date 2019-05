Frankfurt/Main

Auch der zehnte Fall von Ulrich Tukur als „ Tatort“-Ermittler Felix Murot wird skurril. Laut Mitteilung des Hessischen Rundfunks vom Montag trifft der LKA-Ermittler zufällig einen Mann, der aussieht wie er. Als dieser getötet wird, schlüpft Murot in die Rolle seines Doppelgängers und ermittelt undercover. Der Film mit dem Arbeitstitel „Die Ferien des Monsieur Murot“ wird vom 7. Mai bis zum 12. Juni unter anderem in Frankfurt und Königstein gedreht. Regie führt Grzegorz Muskala, der zusammen mit Ben Braeunlich auch das Drehbuch schrieb. Es ist nicht das erste Mal, dass der „ Tatort“ das Doppelgänger-Phänomen für eine Handlung nutzen will. Erst im März hat das Münsteraner Ermittlungsteam einen Krimi gezeigt, indem ständig Doppelgänger-Leichen, also Tote, die den Ermittlern ähnlich sahen, auftauchten.

Von RND/dpa/goe