Gera

In Gera beginnt am Sonntag das Kinder-Medien-Festival „Goldener Spatz“. Bei ihm konkurrieren 31 Film- und Fernsehbeiträge in fünf Kategorien. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) wird das Festival am Nachmittag (16.30 Uhr) eröffnen. Vom 2. bis 8. Juni stehen 84 Veranstaltungen auf dem Programm. Darunter sind 53 Filmvorführungen, aber auch medienpädagogische Projekte und Fachveranstaltungen.

Goldener Spatz – Über die Trophäen entscheidet eine Kinderjury

In jeder Kategorie wird am 7. Juni in Erfurt ein Gewinner gekürt. Wer die Trophäe mit nach Hause nehmen kann, entscheidet eine 25-köpfige Kinder-Jury im Alter zwischen 9 und 13 Jahren.

Das wichtigste deutsche Kinder-Medien-Festival wurde bereits 1979 in Gera gegründet, damals noch unter anderem Namen. Daher feiern die Veranstalter dieses Jahr 40-jähriges Jubiläum.

Von RND/dpa