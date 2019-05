Düsseldorf

Tokio Hotel – das war ja fast klar. Dass die Band des Verlobten von Model-Moderatorin Heidi Klum beim Finale der Castingshow „ Germany’s Next Topmodel“ am 23. Mai bei der Live-Übertragung in Düsseldorf auftreten wird, ist wenig überraschend. Nun hat ProSieben die weiteren Gäste für die Abschlussshow bekannt gegeben. Wie immer holt Heidi Klum im opulenten Finale von „ Germany’s Next Topmodel“ neben ein paar Pflichtaufgaben für die verbliebenen drei Kandidatinnen viele Showeinlagen auf die Bühne.

Doch zunächst zu den Kandidatinnen: Nachdem die 22-jährige Vanessa nach der Aufzeichnung der letzten Folge überraschend ihren Ausstieg bekannt gegeben hat, sind nur noch drei Damen im Rennen um den Titel des 14. Topmodels. Simone, Sayana und Cäcilia treten am nächsten Donnerstag gegeneinander an.

Kandidatin Vanessa wollte beim Finale von „Germany’s Next Topmodel“ nicht mehr dabei sein. Quelle: Fuhr/Eventpress Fuhr/dpa

Simone, Sayana und Cäcilia sind im Finale von GNTM 2019

Dass Vanessas Rückzieher bei der Aufzeichnung des Halbfinales wohl noch nicht feststand, war am Donnerstagabend auf ProSieben zu sehen: Alle vier Mädchen jubelten da noch: „Finale! Finaaaale!“. Vanessa war sogar als Erste von Klum und „ Harper’s Bazaar“-Chefredakteurin Kerstin Schneider ins Finale befördert worden.

Vertragliche Folgen hat der Ausstieg aus „ GNTM“ für Vanessa nicht. „Wenn jemand meint, nicht beim Finale antreten zu wollen, dann muss er das nicht tun“, erklärte eine ProSieben-Sprecherin. Allerdings entgeht Vanessa die Chance, auf dem Cover von „ Harper’s Bazaar“ zu erscheinen, einen Modelvertrag und 100.000 Euro Siegerprämie zu bekommen. Aber all diese Aussichten haben für Vanessa offensichtlich wenig Bedeutung. „Meine Reise ist noch nicht zu Ende“, sagte sie in ihrem Statement. „Mit Germany’s Next Topmodel ist es vorbei, aber es fängt jetzt erst an.“

Tyra Banks und Channing Tatum kommen zum Finale von „ Germany’s Next Topmodel “

Tyra Banks, die in den USA die Schwestershow moderiert, lässt sich blicken, ebenso wie die US-Band Jonas Brothers. Außerdem soll eine Truppe von 50 Akrobaten des „ Cirque du Soleil“ die Show eröffnen. Und noch eine Überraschung findet sich auf der Gästeliste: Der US-Schauspieler Channing Tatum gibt sich die ungewöhnliche Ehre und will als Stripper „Magic Mike“ gemeinsam mit seinen Tänzern auf der Bühne stehen.

Die Show wird am Donnerstag, 23. Mai, um 20.15 Uhr bei ProSieben übertragen.

Von RND/goe/dpa