Köln

In der zweiten Folge der neuen „Grill den Henssler“-Staffel ist ausgerechnet Dauerrivale Detlef Steves zu Gast. Bereits zum zehnten (!) Mal versucht der Doku-Soap-Liebling gegen den Gastgeber, TV-Koch Steffen Henssler, zu gewinnen. Ohne Hilfe hat er das in den letzten sechs Jahren noch nie geschafft. „Aber heute werde ich nicht verlieren!“, gibt Steves sich siegessicher.

Rivalen oder doch eher Freunde? Zur Erklärung zeigt „Grill den Henssler“-Moderatorin Annie Hoffmann ein paar Fotos aus der gemeinsamen Vergangenheit der beiden Alphatiere. „Vor sechs Jahren hat es gefunkt. Und wie es so ist, wenn man frisch verliebt ist, macht man total alberne und peinliche Sachen“, sagt Annie Hoffmann. Zur Erklärung: 2014 hat sich Steves nach einer verlorenen Wette ein „Gegrillt“-Tattoo stechen lassen. Außerdem musste er seine Kochschürze ausziehen und in einem rosafarbenen Tütü weiterkochen.

„Ich dachte, dieser Depp“

Im vorerst letzten „Grill den Henssler“-Sommerspecial 2017 flossen dann bei Henssler und Steves die Tränen in Strömen. Es war die letzte Show von Henssler, der daraufhin zum TV-Sender ProSieben wechselte, um mit der Show „Schlag den Henssler“ Stefan Raab zu beerben – mit nur mäßigem Erfolg. Nun ist Henssler zurück bei Vox und Steves sagt erleichtert: „Ich dachte, dieser Depp! Warum geht der auf die Titanic? Was will der bei ProSieben?“ Und weiter: „Du hast mich so glücklich gemacht, als du mir am Telefon gesagt hast: „Ich komme zurück!‘“

Ob es Steves dieses Mal schaffen wird, den Henssler zu grillen, sieht man Sonntagabend um 20.15 Uhr auf Vox.

Von Thomas Kielhorn/RND