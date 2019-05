Palma de Mallorca

Sechs Monate ist TV-Auswanderer Jens Büchner tot und für seine Familie ist seitdem nichts, wie es vorher mal war. Der Vater von vier Kindern war im November an den Folgen von Lungenkrebs gestorben. Nun besuchten seine zwei ältesten Töchter Jessica (23) und Jenny (26) die Insel, auf der Büchner zuletzt mit seiner Ehefrau Daniela und den gemeinsamen Zwillingen Diego und Jenna lebte.

Witwe Daniela postete ein Foto von dem Besuch der beiden Frauen auf Instagram, schrieb dazu: „Und am Ende des Tages zählt nur die Familie. Papa wäre so stolz auf euch. (...) So schöne wunderbare junge Frauen.“ Um Spekulationen vorzubeugen, warum die anderen Kinder nicht auf dem Foto auftauchen, fügt sie hinzu: „Bevor spekuliert wird, warum der Rest der Kids nicht mit auf dem Bild ist: Schule, Kindergarten usw.“

Auch Jens’ Tochter Jenny postete von dem Treffen ein Foto auf ihrer Instagram-Seite, allerdings ein Foto, das sie mit ihrem Vater auf der Insel zeigt. „Ich denke die ganze Zeit an dich und hoffe, du siehst mich hier auf deiner Insel, Papa. Ich vermisse dich so schrecklich.“

