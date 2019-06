Köln

Er kann offensichtlich nur schwer loslassen. Denn obwohl Oliver Pocher bei „Let’s Dance“ eigentlich schon längst ausgeschieden ist, wird er der erfolgreichen Tanzshow weiterhin erhalten bleiben. So kündigte der gebürtige Hannoveraner nun an, direkt nach dem Halbfinale am Freitag in der Sendung „Exclusiv Spezial“ an der Seite von Moderatorin Frauke Ludowig aufzutreten.

Der Clou an Pochers Auftritt: Er will sich als Double der Moderatorin verkleiden, so dass es zwei Frauke Ludowigs geben wird. „Ich wollte schon immer mal als Frauke Ludowig ’Exklusiv’ moderieren. Ich möchte auch mal so knallhart nachfragen“, sagte Pocher dem Fernsehsender RTL.

Es ist übrigens noch gar nicht so lange her, dass so eine Doppel-Moderation von Original und Kopie ganz böse nach hinten losgegangen ist: Beim „Germany’sNext Topmodel“-Finale Ende Mai in Düsseldorf hatten Heidi Klum und Komikerin Martina Hill Ähnliches probiert und waren kläglich gescheitert. Hoffentlich haben Ludowig und Pocher mehr Glück...

