Nach den zahlreichen Skandalen der vergangenen Monate hat Facebook-Chef Mark Zuckerberg auf der Entwicklerkonferenz F8 einen Neuanfang in Sachen Datenschutz versprochen. Facebook steht damit ein schwieriger Totalumbau bevor – angefangen mit dem Messenger, der von Grund auf erneuert wird. In der Haupt-App von Facebook werden stärker Gruppen hervorgehoben, in denen sich Nutzer nach Interessen organisieren können.

Im Vergleich dazu wirken die im Zuge der F8 angekündigten Instagram-Updates eher moderat. Wie die Fotoplattform mitteilte, erhält Instagram drei Updates, mit deren Hilfe „sich die Community noch einfacher mit den Menschen und Dingen verbinden kann, die sie liebt“.

Drei neue Instagram-Updates

Dazu zählen ein neuer Spenden-Sticker, mit dem Nutzer in den USA direkt über Instagram Stories Geld für gemeinnützige Organisationen sammeln können. Die Funktion soll in Zukunft auch in weiteren Ländern zur Verfügung stehen, teilte Instagram mit. Eine ähnliche Funktion gibt es bereits bei Facebook.

Zudem wird es in den kommenden Wochen weltweit einen neuen Gestaltungsmodus geben. Damit soll man laut Instagram Dinge wie zum Beispiel interaktive Sticker teilen können, ohne dafür ein Foto oder Video posten zu müssen.

Die dritte Neuerung betrifft die Shopping-Funktion: Ab kommender Woche können Nutzer bei ausgewählten „ Instagram Creators“ direkt shoppen, ohne dafür in den Kommentaren oder Direktnachrichten nach Produktdetails fragen zu müssen.

