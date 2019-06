Berlin

Der letzte „ Tatort“ vor der Sommerpause holte noch einmal den Quotensieg für die beliebte Krimi-Reihe. Ein Rekordwert war es aber nicht gerade: Im Schnitt 7 Millionen Zuschauer sahen die Folge „Ausgezählt“ mit den Luzerner Ermittlern Reto Flückiger ( Stefan Gubser) und Liz Ritschard ( Delia Mayer).

Der letzte „ Tatort “ vorm Saisonende war kein Straßenfeger

Dabei mussten sie eine entführte Boxerin finden, die mit dem Dopen aufhören wollte und nebenbei einen Mord aufklären. Der Marktanteil für das Erste ab 20.15 Uhr lag bei 23,4 Prozent – nicht ganz jeder vierte Zuschauer um die Zeit. Die „Tagesschau“ ab 20 Uhr erreichte allein im Ersten 6,38 Millionen (23,7 Prozent).

Das ZDF kam mit einer Wiederholung der TV-Romanze „Katie Fjorde: Eine Liebe in New York“ ab 20.15 Uhr auf 3,55 Millionen Zuschauer (11,9 Prozent). Im Schnitt 2,62 Millionen (8,9 Prozent) sahen bei Sat.1 das auf einer authentischen Geschichte basierende Pilotendrama „Sully“ mit Tom Hanks als Pilot Chesley „Sully“ Sullenberger, der mit seiner Maschine auf dem Hudson River notlandet, nachdem der Airbus über New York in Probleme geraten ist.

Science-Fiction und Trickfilmgrusel auf den hinteren Plätzen

Rund 1,57 Millionen (5,8 Prozent) sahen den Science-Fiction-Actionfilm „ Planet der Affen: Survival“ bei Pro7, 1,55 Millionen (5,2 Prozent) die Gruseltrickkomödie „ Hotel Transsilvanien 2“ auf RTL und 1,42 Millionen (6,1 Prozent) die Wiederholung des Krimis „ Marie Brand und die falsche Frau“ auf ZDFneo.

Im Schnitt 0,87 Millionen (3,4 Prozent) interessierte die Stylingshow „Promi Shopping Queen“ bei Vox, 0,66 Millionen Zuschauer (2,3 Prozent) die Reportage „Die Sommertrends 2019 - Die Traumziele der Deutschen“ bei Kabel eins. 0,59 Millionen (2,0 Prozent) entschieden sich für den US-Horrorfilm „Weg mit der Ex“ bei RTL II.

Von RND/dpa