Köln

Die Vox-Sendung „Sing meinen Song“ kommt Ihnen diese Woche spanisch vor? Kein Wunder, hat doch der in Barcelona geborene Sänger Alvaro Soler seinen großen Auftritt am vierten Tauschabend der Show (Dienstag, 20.15 Uhr). Soler fühlte sich schon bei den Dreharbeiten in Südafrika „wie zu Hause“. Doch Strand und Meer beeindruckten den Musiker nicht allein. Die „SmS“-Teilnehmer um Gastgeber Michael Patrick Kelly sind längst zu einer Art Clique geworden. Und für die hat sich Soler an seinem Abend auch etwas ganz besonderes einfallen lassen.

Sing meinen Song: Das sind die Tauschlieder von Alvaro Soler

• Michael Patrick Kelly: „La Cintura“

• Wincent Weiss: „Ella“

• Jeanette Biedermann: „Cuando Volveras“

• Alvaro Soler: „Loca“

• Johannes Oerding: „Sofia“

• Milow: „El mismo sol“

• Jennifer Haben: „Niño Perdido“

Soler zeigt seine „nerdige Seite“

Soler hat zum vierten Tauschabend nicht nur jede Menge Songs im Gepäck, die von Milow, Wincent Weiss, Jennifer Haben und Jeanette Biedermann neu interpretiert werden, sondern auch seinen „Instrumente-Baukasten“, mit dem er laut eigener Aussage seine „nerdige Seite“ zeigt. Mit dem legen die sechs Musiker erstmal eine spontane Jam-Session ein. Solers Fazit im Vox-Teaser: „Supergut“.

Von RND