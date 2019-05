Los Angeles

Die aus der TV-Serie „ Twin Peaks“ bekannte Schauspielerin Peggy Lipton ist tot. Nach einer Krebserkrankung sei die gebürtie New Yorkerin am Samstag mit 72 Jahren im Kreise der Familie gestorben, teilten Liptons Töchter mit. Ihre Mutter werde immer ein Teil von ihnen bleiben, erklärten sie.

Als Hippiepolizistin in „Twen Police“ wurde Lipton zur TV-Ikone

In den 1990er Jahren übernahm sie für „ Twin Peaks“ die Rolle der Norma Jennings. In einem Interview von 1993 sagte sie der Zeitung „ The Times“, damals habe sie sich überwinden müssen, zurück ins Rampenlicht zu kommen. „Ich hatte mich in meiner Welt als Mutter so isoliert, dass ich nicht wusste, wie ich das Telefon hochnehmen und jemanden anrufen sollte, um mich da heraus zu begeben.“

Bekannt geworden war Lipton, bereits in den 1960er Jahren mit der TV-Serie „The Mod Squad“ (deutscher Titel „Twen-Police“), in der sie die zum Undercover-Cop gewandelte jugendliche Straftäterin Julie Barnes spielte und in der es um Themen wie den Vietnamkrieg, Drogen und häusliche Gewalt ging. Als Hippie-Polizistin wurde Lipton zur TV-Ikone, nachdem sie zuvor in Serien wie „ FBI“ und „Invasion von der Wega“ nur Nebenrollen gespielt hatte. 2017 war sie in der dritten Staffel von „ Twin Peaks“ wieder als Norma Jennings zu sehen. Es war ihre letzte Rolle.

1974 heiratete Lipton den Musikproduzenten Quincy Jones ( Michael Jacksons „Thriller“), mit dem sie ihre beiden Töchter Rashida und Kidada Jones bekam. 1989 ließ sich das Paar scheiden.

Von RND/dpa/big