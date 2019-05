London

Derzeit entsteht in Großbritannien die ZDF/ BBC 2-Koproduktion „The Children“. In dem Drama wird die berührende Geschichte von rund 300 Kindern erzählt, die nach ihrer Befreiung aus den Konzentrationslagern gegen Ende des Zweiten Weltkrieges nach England gebracht werden.

Regisseur Michael Samuels inszeniert das Drama nach einem Drehbuch von Simon Block. Es spielen neben dem deutschen Schauspieler Thomas Kretschmann auch die „ Game of Thrones“-Stars Iain Glen und Tim McInnerny mit.

„The Children“ – „GoT“-Stars spielen mit

Der Schotte Glen spielte eine der Hauptrollen in der Fantasyserie – den unglücklich in die Drachenkönigin Daenerys Targaryen verliebten Ritter Ser Jorah Mormont. McInnerny spielte in einigen Folgen Robett Glover, den Lord von Tiefwald Motte, der Jon Schnee in Staffel 6 zum König des Nordens ernannte.

Die Kinder werden von Schauspielern aus ganz Europa verkörpert.

Die Handlung der neuen Serie: m Sommer des Jahres 1945 werden 300 Kinder, die die Schrecken des Holocausts in Konzentrationslagern überlebt haben, nach England an den Lake Windermere gebracht. Dort sollen sie gemeinsam einen Somme lang unter der Betreuung des deutschstämmigen Kinderpsychologen Oscar Friedmann (Kretschmann) lernen, mit ihren grausamen Erlebnissen umzugehen. In der geschützten Umgebung erleben die traumatisierten Kinder einen angstfreien und lebensbejahenden Alltag.

„The Children“ soll zum Holocaust-Gedenktag gezeigt werden

Gedreht wird voraussichtlich bis Mitte Juni 2019. Die Ausstrahlung des zeitgeschichtlichen Dramas ist im Januar 2020 vorgesehen, im Umfeld des Holocaust-Gedenktages.

Von RND/ag