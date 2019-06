Alles könnte wunderbar sein in Monterey nach dem Tod des Vergewaltigers Perry. Doch die „Big Little Lies“ (ab 10. Juni bei Sky) nagen an den Heldinnen der Serie und Meryl Streep kommt als trauernde Mutter, die nach der Wahrheit sucht. Die zweite Staffel des Thrillerdramas bietet erstklassiges Schauspiel.