30 Jahre deutsche Einheit: Wo der Osten dem Westen noch immer hinterherhinkt

Die Wirtschaftskraft im Osten hat sich seit 1990 vervierfacht. Sie ist mit der in vielen französischen Regionen vergleichbar. Zugleich erreichte auch 30 Jahre nach dem Fall der Mauer kein östliches Flächenland das Niveau des westdeutschen Landes mit der niedrigsten wirtschaftlichen Power.

Das zeigt der Jahresbericht zum Stand der Deutschen Einheit, den am Mittwoch der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz ( CDU), vorstellte. „Die ostdeutschen Länder haben sich unterm Strich in den letzten 30 Jahren gut entwickelt. Aber das Ziel gleichwertiger Lebensverhältnisse ist noch nicht erreicht“, sagt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD).

Traditionelle Wirtschaftsbereiche stärken

Sie betont: „Wir brauchen weiterhin eine gezielte Förderung der ostdeutschen Länder.“ Forschungseinrichtungen sollten bevorzugt im Osten angesiedelt werden. „Der wirtschaftliche Aufholprozess ist im bundesweiten Vergleich längst noch nicht abgeschlossen“, bekräftigt der Schweriner Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU).

Große Herausforderungen stellten die Nachwuchswerbung, Fachkräftesicherung und Mitarbeitergewinnung dar. Für eine langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Landes müssten Wirtschaftsbereiche, die traditionell im Nordosten verankert sind, weiter gestärkt werden. Glawe nannte unter anderem das verarbeitende Gewerbe, das Handwerk, den Handel und die maritime Wirtschaft.

Geringes Bruttoinlandsprodukt im Nordosten

Die durchschnittliche Wirtschaftskraft der ostdeutschen Bundesländer mit Berlin liegt aktuell bei 79,1 Prozent des gesamtdeutschen Durchschnitts. Im europäischen Vergleich hat der Osten weiter Boden gutgemacht, doch die Bandbreite ist enorm. Sie reicht von 84 Prozent des europäischen Bruttoinlandsproduktes (BIP) pro Kopf in Mecklenburg-Vorpommern bis 99 Prozent für die Stadtregion Leipzig.

Es fehlen nach wie vor wirtschaftsstarke Regionen mit einer hohen Dichte an Arbeitsplätzen, die vor allem von größeren, forschungsstarken und international orientierten Firmen angeboten werden. Die Wirtschaftsstruktur im Osten ist laut Jubiläumsbericht viel kleinteiliger als im Westen.

Große Einkommensunterschiede

Gravierend sind die Unterschiede hinsichtlich des durchschnittlich verfügbaren Einkommens. Es liegt bei etwa 86 Prozent des Niveaus der alten Länder. Allerdings könnten vergleichsweise günstige Preise, etwa für Mieten und Bauland im Osten, diesen Rückstand zu einem erheblichen Teil kompensieren.

Als Probleme benannte Wanderwitz eine oft schlechte Internetverbindung vor allem in ländlichen Regionen sowie den eingeschränkten Zugang zu Angeboten der Grundversorgung. Konkret sei der Weg zum nächsten Lebensmittelladen weit. Dies gilt auch für die ärztliche Versorgung.

Bund setzt auf „ Leuchttürme “

Die Bundesregierung will wirtschaftspolitisch auf die Ansiedlung von Zukunftstechnologien setzen. Es gehe um „ Leuchttürme“. Schwerpunkte bilden Mobilität, Wasserstoff, Digitalisierung oder künstliche Intelligenz. Der Autohersteller Tesla baut beispielsweise in Grünheide bei Berlin sein erstes europäisches Werk und will Tausende Jobs schaffen.

Man wolle außerdem neue Behörden im Osten ansiedeln. „Ich wünsche mir noch mehr Einrichtungen des Bundes in den ostdeutschen Ländern, so wie die Bundesregierung das bei der Ansiedlung der Bundesehrenamtsstiftung in Neustrelitz vorbildlich gelöst hat“, sagte Schwesig.

Soziale und kulturelle Normen im Westen verändert

Drei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung haben sich Ost und West aus Sicht des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Berlin ( DIW) bei wichtigen Themen angenähert. So seien heute im Westen deutlich mehr Mütter mit kleinen Kindern erwerbstätig – vor allem dort, wo viele Menschen aus dem Osten zugezogen seien. Soziale und kulturelle Normen in westdeutschen Regionen hätten sich durch den Zuzug offenbar verändert, so das Institut.

„Die Erwartung war lange Zeit: Der Osten muss sich dem Westen anpassen“, sagte Institutsleiter Marcel Fratzscher. „Die Untersuchungen zeigen, dass beide sich aneinander angepasst haben.“

Große Unterschiede Die Arbeitslosigkeitist bis zum Beginn der Corona-Krise gesunken. Die Unterschiede zwischen alten und neuen Ländern haben sich laut Jahresbericht der Bundesregierung verringert. Doch Vorpommern und die Mecklenburgische Seenplatte gehörten auch 2019 mit mehr als acht Prozent weiterhin zu den Regionen mit der höchsten Quote in Deutschland. Das Bruttoinlandsprodukt Mecklenburg-Vorpommerns lag 2019 bei knapp 29 000 Euro je Einwohner. Das industriestarke Bayern hingegen kam auf 48 300 Euro. Das Steueraufkommen im Osten ist vergleichsweise gering. Mit 1290 Euro je Einwohner lag es 2019 in MV nur halb so hoch wie der Durchschnitt der West- und Südländer, der mit 2430 Euro angegeben wurde. Im Nordosten konnte 2017 im Schnitt jeder Einwohner weniger als 20 000 Euro ausgeben. In süddeutschen Ländern oder in Hamburg waren es deutlich mehr als 23 000 Euro.

Spagat zwischen Lebensleistung und DDR-Unrecht

Mit Blick auf die gesellschaftlichen Fragen wendet sich die Bundesregierung gegen alle Tendenzen zur Verklärung der DDR. Wanderwitz sagte, die DDR sei eine Diktatur und ein Unrechtsstaat gewesen. Die Lebensleistungen vieler Bürger müssten aber gewürdigt werden. Von einem „Spagat“ spricht hier der frühere DDR-Bürgerrechtler Arvid Schnauer.

„Die große Lebensleistung der Menschen im Osten haben Bundesbürger kaum verstanden, dadurch kam es immer wieder zu falschen und beleidigenden Einschätzungen.“ Der bekannte emeritierte Rostocker Pastor betont: „Was die Menschen in unserer Region geschafft haben und mit welchem Mut und Elan sie Herausforderungen angenommen und bewältigt haben, ist grandios.“

Die Verharmlosung des DDR-Unrechts indes sei die andere Seite dieser Vorgänge. Was an Gemeinheiten und Unrecht im Alltag erlebt wurde, sei nicht allen DDR-Bürgern bewusst, dürfe aber nicht vergessen werden.

