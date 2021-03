80 Jahre alt und keine Angst vor Zoom: Rostocker Seniorenchor erobert das Internet

Rostock

Es ist dasselbe Ritual, jeden Dienstagnachmittag um 16.55 Uhr. Edith Buley startet ihren Laptop, kurz darauf blickt sie auf 26 Gesichter in ihrer Zoom-Video-Konferenz. „Hallo, schön dass ihr alle da seit“, sagt Chorleiter Frank Flade. Die Frauen und Männer, die daheim in ihren Wohnzimmern sitzen, klappen ihre Notenhefte auf, die wöchentliche Probe des Schmarler Volkschors beginnt.

„Das ist eine tolle Sache“, sagt Edith Buley. Sie ist die Vorsitzende und zählt mit 71 Jahren zu den jüngeren Vereinsmitgliedern. Viele sind älter als 80, nur fünf sind unter 70. Insgesamt besteht der Chor aus 40 Frauen und 12 Männern. Gut die Hälfte nimmt an der wöchentlichen Online-Probe teil. „Die anderen wollen nicht“, sagt Edith Buley. Manche haben keinen Computer, einige haben sich extra ein Smartphone oder Tablet gekauft, um mitmachen zu können.

Die Nachbarn hören mit

Als erstes singt der Chor „Ich bin mir meiner Seele in deiner nur bewusst“, ein nicht ganz so fröhliches Liebeslied nach einem Gedicht von Theodor Storm. „Das passt gut zum nebligen Wetter“, sagt der Dirigent und spielt die Melodie auf dem Klavier. Der hohe Sopran von Edith Buley erklingt in ihrem Wohnzimmer.

Sie hört dabei nur sich selbst und den Chorleiter. Den anderen geht es genauso. Nur an den Bewegungen der Münder auf dem Bildschirm ist zu erkennen, dass alle mitsingen. Dafür hören wahrscheinlich Edith Buleys Nachbarn mit. „Was die wohl denken?“, sagt die Vereinsvorsitzende und schaut lächelnd nach rechts zur Wand. Sie lebt in einem großen Mehrfamilienhaus in Groß Klein. Eigentlich singe sie dauernd: Im Auto, im Badezimmer, zu Musik im Radio oder einfach so.

Dirigent vom Rostocker Volkstheater

„Es ist ganz toll, wie die Leute mitmachen“, sagt der Dirigent einen Tag nach der Probe am Telefon. Vor allem angesichts des hohen Durchschnittsalters. Frank Flade ist gut eine Generation jünger als die meisten Chormitglieder. Im Hauptberuf leitet der 49-Jährige die Singakademie und den Opernchor am Volkstheater. Eine Förderung der Ehrenamtsstiftung MV ermöglicht es dem Verein, den Profi-Dirigenten zu engagieren. Den Laienchor aus dem Rostocker Nordosten übernahm er, weil ihn dieser „unglaublich starke Wille“ beeindruckte, „das weiterzuführen, was die Mitglieder in den vergangenen Jahrzehnten aufgebaut haben“.

Dass sein Vorschlag, die Proben ins Netz zu verlegen, so gut angenommen wird, hätte er vorher nicht geglaubt. Eine richtige Chorprobe sei das wöchentliche Singen per Zoom-Konferenz streng genommen aber nicht, wegen der fehlenden Mithörmöglichkeit. Es sei trotzdem wichtig, weil die Chormitglieder das Singen üben. „Wenn wir uns nach dem Lockdown wieder treffen können, müssen wir nicht bei Null anfangen.“ Edith Buley sieht das genauso: „Ohne Proben würde die Stimme rosten.“

Im April soll draußen gesungen werden

Neben der Musik sei auch der soziale Aspekt wichtig, erklärt Frank Flade. Die regelmäßigen Treffen helfen gegen Einsamkeit, auch wenn sie nur am Bildschirm stattfinden. Wenn es die Corona-Auflagen erlauben, will der Chor im April wieder draußen proben – im Weidendom im Iga-Park. Normalerweise singt der Chor in der Schmarler Kruzensternschule, an der er 1984 von drei Lehrerinnen gegründet wurde. Mit dem Lockdown im November war vorläufig Schluss mit den Proben, bis es im Januar im Internet weiterging.

Flade gibt sich trotz der Einschränkungen viel Mühe, eine richtige Probenatmosphäre aufkommen zu lassen. Er lässt die Stimmlagen einzeln singen. „Und jetzt die Alti“, sagt er und spielt die Melodie vor. Zum Abschluss nach einer Stunde singt der Chor noch einen Kanon, „Dona Nobis Pacem“. Bei Konzerten wünschen sich die Leute das oft als Zugabe, sagt Edith Buley. Frank Flade ist zufrieden, „ich kann sehen, dass es gut klingt“. Dann ist die Probe zu Ende, der Chor bedankt sich klatschend bei seinem Dirigenten. Nach ein paar Minuten Small Talk fährt die Vereinsvorsitzende ihren Computer runter. Bis nächsten Dienstag.

Von Gerald Kleine Wördemann