„Abgestaubt“: Junges Paar restauriert DDR-Mobiliar für den guten Zweck

Dresden

Paula und Tom kennen sich schon eine halbe Ewigkeit. Beide waren lange befreundet, „irgendwann wurde es dann mehr“, meint Tom. Das ist mittlerweile drei Jahre her. Beide verbindet, dass sie ein Herz für abgewohnte Möbel haben, die niemand mehr besitzen möchte. Tom hat schon immer gerne Dinge vom Straßenrand mitgenommen, Paula hat das Gen zum Möbel sammeln von ihrer Mutter. Mehr brauchte es in diesem Fall nicht, um erfolgreich ein Unternehmen zu gründen.

Das Prinzip, was Paula und Tom verfolgen, ist simpel: „Abgestaubt“ richtet altes Mobiliar wieder her und verkauft dieses im Internet für den guten Zweck. Das Aufmöbeln der in die Jahre gekommenen Stücke gleicht daher fast einer Mission. „Für mich geht es darum, eine gute Sache zu machen. Ressourcen nutzen, die schon da sind, und mit dem verdienten Geld auch noch etwas Gutes anfangen“, sagt Tom. Für jedes „abgestaubte“ Möbel wird ein Baum gepflanzt und eine Mahlzeit für Menschen in Not gespendet.

„Im Alltag fliegt viel zu viel auf den Müll“

„Wir haben gemerkt, dass im Alltag echt viel Einrichtung in den Müll fliegt“, sagt Paula. Dadurch sei die Idee für „Abgestaubt“ entstanden. Das Paar saß zusammen auf der Couch, als Tom vorschlug: „Wir machen jetzt mal schnell ein Logo und eine Webseite. Und dann schauen wir einfach mal, wie es läuft.“ Mittlerweile ist das Dresdner Unternehmen ein Jahr alt – und floriert.

Paula war von der Idee zunächst nicht sonderlich begeistert. „Ich habe das Projekt am Anfang nicht gefühlt und war ein bisschen vorsichtig“, erklärt die 22-Jährige. Aber Tom blieb stur und verfolgte das Vorhaben ehrgeizig. Erst wurde in der eigenen Wohnung an den alten Möbeln gewerkelt. „Aber irgendwann war einfach alles voll“, erinnert sich Paula. Deshalb musste eine Lösung mit mehr Platz her.

Alte und neue Stücke reihen und stapeln sich in der Werkstatt von Tom und Paula. Quelle: Anja Schneider

Diese haben sie über Ebay-Kleinanzeigen im Industriegebiet gefunden, jedoch mit einem Haken: Die ursprüngliche Halle war mit rund 500 Quadratmetern für eine Werkstatt viel zu groß. „Wir konnten uns dann mit dem Vermieter darauf einigen, dass wir nur einen Teil der Halle ausbauen. Vor rund einem Jahr haben wir also mit der Hilfe von Freunden Decken und Wände eingezogen sowie Strom verlegt“, sagt Tom. Der 24-Jährige wollte immer einen Raum haben, wo er handwerklich etwas machen kann. Das ist jetzt auf 50 Quadratmetern möglich.

„Wir nehmen mit, über was wir auf der Straße stolpern“

Die Suche der Fundstücke wird vom Zufall geleitet. „Wir nehmen mit, über was wir so auf der Straße stolpern“, erzählt Tom. Aber auch auf Ebay-Kleinanzeigen und in ausgewählten Trödelläden ist das Paar auf der Suche nach Schätzen. „Mittlerweile schreiben uns Leute sogar gezielt an, wenn sie etwas abzugeben haben“, sagt Paula. Die 22-Jährige ist hauptsächlich für den Ankauf neuer Stücke zuständig, während Tom lieber an ihnen herum schraubt und dabei Musik, Podcasts oder Episoden der „Drei Fragezeichen“ hört. Der 24-Jährige hat sich das Wissen rund um die Überarbeitung selbst beigebracht. „Aber auch ich bin immer noch im Lernprozess“, sagt Tom schulterzuckend.

Dem 24-Jährigen ist es wichtig, dass hochwertiges Furnier erhalten bleibt. Möbel werden demnach nur geflickt, wenn es wirklich nötig sei. „Restaurieren bedeutet ja nicht, gleich alles neu zu machen. Jedes Möbel erzählt schließlich seine Geschichte“, sagt der 24-Jährige. Deshalb dürfen sie ruhig ihren alten Look behalten.

Noch mehr soziale Projekte in diesem Jahr

Die Aufbereitung ist oft zeitintensiv. „Es variiert von Möbel zu Möbel. Von mehreren Stunden bis über mehrere Tage ist da alles dabei“, sagt Tom. Die mit Liebe hergerichteten Stücke schlussendlich ziehen zu lassen, wird mit der Zeit einfacher. „Am Anfang habe ich noch oft Möbel ausgetauscht. Aber irgendwann hatte ich auch keinen Platz mehr“, sagt Paula. Tom sei da schon minimalistischer unterwegs. „Ich will gar nicht so viel ansammeln. Wenn man einmal umgezogen ist, weiß man, wie mühsam das ist mit vielen Sachen“, sagt er lachend.

Auf das kleine Podest stellen Paula und Tom die fertigen Stücke, um sie zu fotografieren. Quelle: Anja Schneider

Das Paar bietet seit Januar zusätzlich eigens gesammelte Secondhand-Mode auf ihrer Internetseite an, zudem soll zukünftig ein sozialer Imbisswagen entstehen. „An dem Wagen sollen drei Projekte zur Auswahl stehen, an die gespendet werden kann. Die Kunden können also selbst auswählen, wohin das Geld geht, das sie für den Snack ausgeben“, sagt Tom. Der weiße Anhänger befindet sich schon in der Werkstatt neben alten Möbelschätzen, im Sommer soll er bereits auf den Straßen Dresdens zu finden sein.

Weltverbesserung als Antrieb

Ehrgeizige Ziele, besonders da für beide Studenten „Abgestaubt“ derzeit mehr Hobby als Hauptberuf ist. Das soll sich früher oder später aber ändern. Die größte Motivation sei aber der Wunsch, ihre Idee gemeinsam mit anderen voranzutreiben. „Mittlerweile sind wir ein Team von fünf Leuten. Die Sache lebt davon, wenn Menschen zusammen arbeiten, die Lust darauf haben“, meint Tom.

Ziel sei es nicht, sich die Taschen mit dem verdienten Geld voll zu hauen. „Im Gegenteil. Das brauchen und wollen wir nicht“, sagt Tom. Beide treibt vielmehr ein weltverbessernder Gedanke. „Umso mehr Geld wir verdienen, umso mehr können wir spenden, umso mehr Leute können wiederum mitmachen. Dann wird der Nutzen des Projekts größer“, sagt Paula. Tom nickt zustimmend. „Ich denke, dieses Herangehen könnte ein Teil zur Lösung unserer aktuellen Probleme auf der Welt sein“, meint der 24-Jährige nachdenklich. „Es gibt einfach noch viel zu retten. Nicht nur Möbel.“

https://abgestaubt-dresden.de/

Von Annafried Schmidt