Die Kreuzfahrt-Branche lag wegen Corona am Boden. Jetzt geht es zaghaft wieder los: Die Reederei Aida Cruises bietet ab August erste Kurzreisen an. Wer darf mitfahren? Was wird trotz Corona geboten? Und was passiert, wenn ich an Bord erkranke? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.