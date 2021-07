Aida sagt 160 Reisetermine bis April 2022 ab: Diese Routen sind betroffen

Rostock

Traurige Nachricht für Aida-Fans: Coronabedingt musste das Rostocker Kreuzfahrtunternehmen vergangene Woche nun weitere zahlreiche Reisen absagen – teilweise bis ins Frühjahr 2022 hinein. Betroffen sind nach derzeitigem Stand 160 Reisetermine von neun Schiffen der Flotte im Zeitraum vom 6. August bis zum 3. April 2022.

Alle Kreuzfahrten werden, so das Unternehmen, in Übereinstimmung mit den umfassenden Gesundheits- und Sicherheitsprotokollen von Aida Cruises sowie den nationalen und lokalen Gesetzen und Verordnungen zum Infektionsschutz durchgeführt. „Aufgrund der neuen Reiseangebote und den zugleich weiterhin bestehenden Reiseeinschränkungen in einigen Fahrtgebieten infolge der Corona-Pandemie können einige Kreuzfahrten leider nicht, wie ursprünglich geplant, stattfinden“, so Unternehmenssprecherin Martina Reuter.

Südafrika und Namibia sind Virusvariantengebiete

Dies betrifft zum Beispiel die im Herbst und Winter geplanten Reisen mit Aidaaura und Aidamira nach Südafrika und Namibia. Aida verweist auf die aktuelle Pandemielage – so ist auf der Webseite des Auswärtigen Amtes derzeit eine Reisewarnung für beide Länder veröffentlicht, außerdem stuft das Robert Koch-Institut diese Destinationen als Virusvariantengebiet ein.

Ebenfalls von den Fahrplanänderungen betroffen ist die Aidanova. Für das jüngste in Dienst gestellte Schiff der Flotte fallen die Sommerfahrten zwischen dem 6. August und dem 16. Oktober aus – eigentlich sollte es unter anderem nach Norwegen gehen.

Wer mit Aidabella eine Reise in Südostasien geplant hat, muss ebenso warten wie diejenigen, die mit Aidablu durch den Indischen Ozean fahren wollten. So lassen nach Angaben des Auswärtigen Amtes beispielsweise die Seychellen und Madagaskar derzeit keine Anläufe von Kreuzfahrtschiffen zu.

Diese Termine sind betroffen Aidaaura: Reisetermine mit Start zwischen dem 21. August 2021 und dem 7. März. Aidabella: Reisetermine mit Start zwischen dem 22. August 2021 und 28. März 2022 Aidablu: Reisetermine mit Start zwischen dem 5. November 2021 und 1. April 2022 Aidadiva: Reisetermine mit Start zwischen dem 7. August 2021 und 9. Oktober 2022 Aidaluna: Reisetermine mit Start zwischen dem 25. August und dem 11. Oktober 2021 Aidamira: Reisetermine mit Start zwischen dem 6. August 2021 und dem 3. April 2022 Aidanova: Reisetermine mit Start zwischen dem 7. August und 16. Oktober 2021 Aidaprima: Reisetermine mit Start zwischen dem 25.November 2021 und dem 19. Februar 2022 Aidavita: Reisetermine mit Start zwischen dem 7. August und dem 16.Oktober 2021

Diese Reisen finden derzeit statt

Doch es gibt auch Hoffnung für Liebhaber von Kreuzfahrten. „Bis Ende Juli 2021 wird Aida Cruises bereits mit sechs Schiffen der Aida-Flotte Reisen anbieten“, so Martina Reuter. Nach aktueller Planung sollen für die Herbst- und Wintersaison zehn Kreuzfahrtschiffe im Einsatz sein.

Derzeit finden etwa Reisen mit der Aidasol ab Warnemünde in Richtung Schweden statt – noch bis zum 16. Oktober. Diese Strecke wird, ebenfalls bis zum 16. Oktober, von der Aidaprima ab Kiel zurückgelegt. Bis zum 24. Oktober sind noch Griechenlandreisen mit der Aidablu ab Korfu möglich.

Kanaren statt Indischer Ozean

Im Anschluss an die Griechenlandsaison wird das Schiff auf die Kanaren wechseln und ab November bis Ende Dezember siebentägige Kreuzfahrten zu den Inseln anbieten. Anschließend wird Kurs auf das Mittelmeer genommen. Im Januar und Februar 2022 stehen siebentägige Kreuzfahrten ab Palma de Mallorca auf dem Programm. Ab Ende Februar 2022 geht es von Civitavecchia aus zu den schönsten Metropolen Italiens.

Aidaprima hingegen wird ihre Nordeuropa-Saison verlängern und ab dem 30. Oktober bis April 2022 ab Hamburg verschiedenste Metropolen Westeuropas ansteuern.

Testpflicht für Norwegen

Am 31. Juli eröffnet die Reederei mit der Aidamar schließlich die Kreuzfahrtsaison in Hamburg. Die Elbmetropole ist zunächst Start- und Zielhafen für siebentägige Reisen in die Nord- und Ostsee. Ab dem 28. August wird von Hamburg aus schließlich Kurs auf Norwegen genommen. Hier gilt eine Impfpflicht für Erwachsene. „Aufgrund der aktuellen Einreisebestimmungen Norwegens werden diese Kreuzfahrten ausschließlich für Erwachsene angeboten, die vollständig gegen Covid-19 geimpft sind“, heißt es in einer Mitteilung. Für Kinder und Jugendliche zwischen vier und 18 Jahren gelte hingegen eine Testpflicht, Babys und Kleinkinder bis vier Jahre sind hiervon befreit.

Von Katharina Ahlers