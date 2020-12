Inzidenz von 643 - Altenburger Land in Thüringen neuer Corona-Hotspot in Deutschland – Kritik an Krisenmanagement

Die vergangenen Wochen bildeten Landkreise aus Sachsen und Bayern die Spitzengruppe bei der Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland. Nun hat ein Landkreis in Thüringen den höchsten Wert in der Bundesrepublik. Kritiker sehen eine bestimmte Ursache dafür.