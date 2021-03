Bald wieder Urlaub auf Rügen mit Luca-App? Diese Einrichtungen machen schon mit

Binz

Die Smartphone-Anwendung „Luca“ zur Kontaktnachverfolgung in Corona-Zeiten könnte für den Tourismus auf der Insel Rügen zum großen Erfolg werden. Bekannt wurde das Computerprogramm für das Handy bereits durch den ersten Einsatz im Einzelhandel, in Museen oder auch in Galerien etwa in Rostock. Es reicht am Eingang einen sogenannten QR-Code einzuscannen, schon sind die Kontaktdaten für den Fall einer Infektion hinterlegt.

Der Tourismusverband Rügen bereitet sich aber auch auf eine Nutzung in Hotels und Restaurants vor. „Da gibt es noch ein riesiges Potenzial“, schätzt Stefanie Lemcke vom Tourismusverband ein. „Sicherlich ist das noch nicht so in der Diskussion, weil Tourismus und Restaurants noch nicht öffnen dürfen. Aber jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sich darauf vorzubereiten.“

Ostseehotel Baabe nutzt Luca auch für die Mitarbeiter

Die Nachfrage, wie man die App bestmöglich nutzen könne, sei riesig, die Kapazität einer digitalen Info-Veranstaltung des TVR am Donnerstag musste auf 500 Teilnehmer aufgestockt werden, so groß sei das Interesse der Rügener Touristiker (Informationen auf: www.tourismus-ruegen.de). Eine Option sei beispielsweise, pro Restauranttisch einen QR-Code anzubieten, so könne man die Bereiche, in denen Menschen wirklich miteinander Kontakt hatten, begrenzen.

Auch in einem Hotel können die unterschiedlichen Bereiche, wie Lobby oder Spa, in verschiedene Zonen unterteilt werden. Wie das einmal aussehen kann, ist bereits auf der Internetseite des Ostseehotels Baabe zu sehen. „Wir nutzen die App bereits seit Montag für unsere Mitarbeiter, die sich in ihren jeweiligen Arbeitsbereichen einloggen“, erzählt Hoteldirektor Michael Belger. „Das Einrichten hat lediglich ein paar Minuten gedauert, es funktioniert einwandfrei.“ Für ein bisschen mehr Leben, Urlaub und Normalität sei das doch keine große Sache, meint er.

Historische Umgebung, moderne Technik: Schlossleiterin Agnes Heine und Staatssekretär Heiko Miraß bei der Wiedereröffnung des Jagdschlosses Granitz. Gäste können hier die Luca-App nutzen. Quelle: Anne Ziebarth

Erleichterung: Schluss mit dem Zettelkram

Im Jagdschloss Granitz ist man ebenfalls bereits in die digitale Kontaktnachverfolgung gestartet. Agnes Heine, Leiterin des Jagdschlosses, ist begeistert über die neue Möglichkeit. „Es ist eine große Erleichterung, die Kontakte nicht mehr in Papierform aufbewahren zu müssen“, beschreibt sie die Erfahrungen aus der Öffnung des Besucherhighlights im vergangenen Jahr. Die technische Innovation kommt für sie passend zur Wiedereröffnung des Jagdschlosses Granitz, was nach viereinhalb Monaten Corona-Zwangspause wieder geöffnet hat. „Der Turm bleibt erst mal gesperrt“, sagt sie. „Das ist wegen der Abstandsregeln nicht umsetzbar, mehr als 150 Stufen mit OP- oder FFP-2-Maske sind zudem sehr anstrengend.“

Sie hofft trotzdem auf eine rege Nachfrage, die Eintrittspreise sind reduziert, Kinder unter 18 Jahren haben freien Eintritt. „Tourismus findet ja noch nicht statt. Aber das ist auch eine tolle Chance für Einheimische, das Schloss wieder für sich zu entdecken. Wir bieten hier ein echtes Schmuckstück mit einem Überblick über die Fürstengeschichte auf Rügen.“ Zu sehen gibt es einen Überblick der Fürstengeschichte auf Rügen, die Besucherzahl ist auf rund 40 begrenzt.

Einzelhändler sind noch zurückhaltend

Das Jagdschloss ist allerdings noch Pionier auf weiter Flur. Noch nutzt kaum ein Einzelhändler auf Rügen die Luca-App. Die Nutzung von Papierlisten, in die sich die Kunden bei einem Einkauf eintragen müssen, dominiert stattdessen. So etwa in Binz zum Beispiel bei Jack Wolfskin, Rohloff Moden oder beim Kaufhaus Stolz in Sagard und Sellin.

„Wir stehen bereit“, meint Vertriebschef Uwe Hornung vom Kaufhaus Stolz. „Aber was passiert zum Beispiel, wenn die Gäste vergessen, sich auszuloggen“, überlegt er. „Dann haben wir digital hunderte von Leuten die sich im Laden befinden, obwohl sie vielleicht schon ganz woanders sind. “ Bis solche Fragen geklärt seien, wolle man mit der Einführung noch warten.

Luca-App fürs Smartphone Besucher oder Kunden können mit ihrem Handy durch das Abscannen eines sogenannten QR-Codes am Eingang von Einzelhandel, Kultureinrichtungen, Hotels oder Veranstaltungen ihre Kontaktdaten hinterlegen. Diese werden verschlüsselt. Im Falle eines positiven Corona-Tests in der näheren Umgebung kann das Gesundheitsamt des Landkreises die entsprechenden Kontakte schneller identifizieren und gegebenenfalls eine Quarantäne anordnen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Luca-App zu nutzen. Entweder man installiert die App auf dem Smartphone (in den entsprechenden Appstores kostenfrei) und scannt einen Code am jeweiligen Ziel. Derzeit sind bereits mehr als 4000 Standorte in MV angemeldet. Oder man verwendet sie über die Internetseite www.luca-app.de, ebenfalls mit dem Smartphone. Alternativ gibt es die Möglichkeit, seine eigenen Daten in Form eines Schlüsselanhängers mit sich zu führen. Der muss aber noch beim Hersteller Luca beantragt werden, für den Landkreis sei man noch in Gesprächen.

„Schade!“, findet Petra Steinbrecher aus Binz. Sie ist mit Hund Benny im Ostseebad unterwegs und würde die App „sofort“ nutzen, wie sie sagt. „Die App hat doch nur Vorteile. Könnten doch alle nutzen!“ Mehr Bedenken hat eine junge Frau aus Sassnitz, die gerade zum Einkaufen im Ostseebad ist. „Ich achte auf Datenschutz und würde die App nicht nutzen“, sagt die 33-Jährige. „Ich bin auch nicht auf Facebook und bin generell eher vorsichtig.“

Rolle des Gesundheitsamtes bleibt zentral

Im Landkreis Vorpommern-Rügen lobt man die App zwar und ist stolz, dass man eine Vorreiterposition bei der Vernetzung des Gesundheitsamtes mit der Luca-App erzielt hat. Den „Hype“ um die Anwendung sieht Landrat Stefan Kerth (SPD) allerdings durchaus auch kritisch. „Stellen Sie sich vor, wir setzen alle von Luca übermittelten Kontakte eines Infektionsfalles in Quarantäne. Das wäre verantwortungslos“, teilte er in einem Statement des Landkreises mit.

Die Rolle des Gesundheitsamtes sei nach wie vor zentral, rein automatisch funktioniere es nicht, bestätigt Dörte Lange. „Es bleibt trotzdem Aufgabe des Gesundheitsamtes, dezidiert zu überprüfen, ob die gemeldeten Kontakte auch tatsächlich Kontaktpersonen sind, die in Quarantäne müssen“, so die Landkreissprecherin. „Nur die werden dann tatsächlich in Quarantäne geschickt.“

Von Anne Ziebarth