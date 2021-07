Leipzig

Es fühlt sich an wie ein Lottogewinn: Unter zwei Millionen Bewerbern fiel das Losglück auf Lisa Buchenauer aus Leipzig. Die 28-jährige Doktorandin gehört zu 122 Frauen und Männern in Deutschland, die als Teilnehmer am Pilotprojekt Bedingungsloses Grundeinkommen ausgewählt wurden und in den kommenden drei Jahren monatlich 1200 Euro erhalten – ohne dafür eine Gegenleistung erbringen zu müssen. Ihr Glück kann sie kaum fassen. „Das ist schon verrückt“, sagt sie.

Spender finanzieren Pilotprojekt

Das Projekt der gemeinnützigen Initiative Mein Grundeinkommen um den Unternehmer Michael Bohmeyer wird vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), der Universität Köln und dem Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern in Bonn wissenschaftlich begleitet. Es soll zeigen, ob und wie ein Grundeinkommen die Menschen verändert. Finanziert wird die Langzeitstudie durch Spenden. Die Teilnehmer müssen das Geld auch nicht versteuern, weil es als Schenkung ausgezahlt wird.

Buchenauer hatte sich im vergangenen Jahr als Probandin beworben. Als dann eines Tages eine E-Mail kam, in der ihr mitgeteilt wurde, dass sie dabei ist, konnte sie es anfangs gar nicht glauben. „Ich habe erst mal beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung angerufen und gefragt, ob die E-Mail wirklich echt ist“, erzählt sie. „Ich dachte, das ist Spam.“

Familie und Freund zum Essen eingeladen

Von den ersten 1200 Euro legte sie gleich mal 1000 Euro auf die Seite. „Für die restlichen 200 Euro habe ich meine Familie und meinen Freund zum Essen eingeladen.“ Bislang hat das Grundeinkommen ihr Leben nicht sonderlich verändert. „Ich war nicht wahnsinnig shoppen, allerdings habe ich meine Sparquote drastisch erhöht.“ Wenn sie in anderthalb Jahren ihr Promotionsstudium beenden wird, kann sie die 10.000 Euro Bafög so auf einmal zurückzahlen und muss den Kredit nicht in Raten abstottern. „Es ist ja schwierig, das Geld während des Studiums anzusparen, wenn man auch noch ein bisschen soziale Teilhabe in der Promotion haben möchte“, räumt sie ein. „Als Doktorand verdient man ja nicht ganz so viel.“

„Grundeinkommen im Studium wäre nicht schlecht“

Buchenauer stammt aus dem Ruhrpott, ist in Schwelm, einer Kreisstadt zwischen Hagen und Wuppertal, in einer Arbeiterfamilie aufgewachsen – und die Erste in ihrer Familie, die eine Akademikerlaufbahn eingeschlagen hat. Sie studierte Ernährungswissenschaften in Halle und promoviert jetzt am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Daher weiß sie, wie teuer ein Studium werden kann. „Grundeinkommen im Studium wäre daher nicht schlecht gewesen“, gibt sie zu. Denn um über die Runden zu kommen, musste sie wie viele andere Studenten arbeiten gehen. Die 600 Euro Bafög im Monat reichen nicht. „Doch in manchen Studiengängen ist es gar nicht einfach, nebenbei auch noch viel zu arbeiten“, weiß Buchenauer. „Es wäre daher fairer, wenn zum Beispiel auch die Fixkosten von Nicht-Akademikerkindern gedeckt wären.“

Doktorandin schmiedet schon Weiterbildungspläne

Das Grundeinkommen sei jetzt kein Grund für sie, „mich hinzulegen und Netflix zu gucken und aufzuhören zu arbeiten“. Mit ihrem Promotionsstipendium und ihrem Job am Helmholtz-Zentrum kommt sie derzeit monatlich immerhin schon auf rund 2000 Euro. Der neue Geldfluss eröffnet ihr allerdings weitere Möglichkeiten: „Es motiviert einen, sich höhere Ziele zu setzen.“ So denkt sie etwa über Weiterbildungen auf dem Gebiet des Machine Learning und Deep Learning nach, die sie sonst – weil zu kostspielig – nicht so ohne Weiteres hätte machen können. „Jetzt kann ich es auch bezahlen.“

Grundeinkommen als Ersatz für bestehenden Sozialstaat

Generell sieht Buchenauer im Grundeinkommen einen Weg, „wie man vielleicht den bestehenden Sozialstaat ersetzen könnte“. Denn Sozialleistungen wie Bafög oder Hartz IV funktionierten in der Praxis nur bedingt, seien in der Regel an Forderungen gebunden und manche Menschen würden aus Scham auf sie verzichten. „Grundsätzlich finanziell abgesichert zu sein, kann niemandem schaden“, denkt die 28-Jährige. „In unserer reichen Gesellschaft könnte das auch ein Recht sein.“ Buchenauer sieht aber auch noch einen anderen Grund, warum es in Zukunft zum Grundeinkommen möglicherweise gar keine Alternative geben könnte: „In einer Zeit, in der viele Berufe durch die technische Revolution wegfallen und durch künstliche Intelligenz ersetzt werden können, muss es eine Art Umverteilung geben.“

Eine kleine Verpflichtung gibt es für die Probandin allerdings doch: Sie muss alle sechs Monate einen Fragebogen für die Langzeitstudie ausfüllen. „Das ist superschnell gemacht“, berichtet sie. „Da fühlt man sich glatt wieder ein bisschen schlecht, weil man dafür 1200 Euro im Monat bekommt.“ Sie stelle sich daher die Frage, „wie so wahnsinnig reiche Leute nachts ruhig schlafen können mit dem Wissen, dass sie im Schlaf Millionen verdienen, während die Hälfte der Erdbevölkerung hungert. Es total absurd.“

Von Klaus Staeubert