Brad Pitt kommt zum Champagner-Abend nach Leipzig

Leipzig

Auch das Zwei-Sterne-Lokal „Falco“ hat seine Türen für Besucher jetzt wieder geöffnet. Nach dem Lockdown wurde noch eine dreimonatige Neugestaltung durchgezogen, die eigentlich schon 2020 zum 15-jährigen Bestehen geplant war: maßgefertigte Leuchten, edle Wandbeschichtung, frische Wandfarbe. Außergewöhnlich präsentiert sich das Séparée mitten im Restaurant hinter einem goldbronzefarbenen spanischen Kettenvorhang.

Sternekoch Peter Maria Schnurr (rechts) mit seinem neuen Sommelier Thilo Kownatzki vor dem Caveau, dem Weinschrank im „Falco“. Quelle: Andre Kempner

Eine Flasche kostet 777 Euro

Auch der Teppich ist nagelneu – aber nach wie vor in der Farbe Lila. Und er liegt quasi schon bereit für einen Superstar: Im November wird Hollywood-Schauspieler Brad Pitt erwartet, das genaue Datum steht noch nicht fest. Er kommt zu einem luxuriösen Champagner-Abend und stellt den nagelneuen Champagner „Fleur de Miraval“ vor, der auf seinem eigenen französischen Weingut hergestellt wird. Brad Pitt und Angelina Jolie hatten das Weingut in der Provence seinerzeit noch gemeinsam für 40 Millionen Dollar gekauft. Mittlerweile sind die beiden geschieden. Erst seit dem vergangenen Herbst ist der edle Champagner auf dem Markt und wird von Experten hoch gelobt. Weltweit gibt es nur 200 000 Flaschen, davon sind 10 000 für Deutschland freigegeben. Im „Falco“ kann er ganzjährig geordert werden. Eine Flasche kostet 777 Euro.

Der exklusive Champagner „Fleur de Miraval“ stammt vom südfranzösischen Weingut von Brad Pitt. Quelle: Kerstin Decker

Menü-Abend hat seinen Preis

Zwei-Sterne-Koch Peter Maria Schnurr (51) hat in der 27. Etage des Hotels The Westin schon für viele Stars gekocht: George Clooney und der Dalai Lama haben bei ihm gegessen, genauso wie Formel-1-Rennfahrer Nico Rosberg, die Klitschko-Brüder oder Boris und Barbara Becker. Der „Koch des Jahres 2016“ schätzt illustre Gäste genauso wie das einheimische Publikum, „aber natürlich freue ich mich riesig auf Brad Pitt, das ist ein absolutes Highlight“. Der Filmschauspieler kommt zum ersten Mal. Wer den Besuch des 57-jährigen Hollywoodstars und zweifachen Oscar-Gewinners miterleben will, sollte allerdings nicht auf den Euro achten müssen – die Tickets für den Menü-Abend kosten voraussichtlich zwischen 700 und 1000 Euro.

Neuer Sommelier hat sich spontan verliebt

Auch der neue Sommelier des „Falco“ sieht dem luxuriösen Champagner-Abend mit Genuss entgegen. Thilo Kownatzki (27) ist zwar schon Ende Oktober aus Berlin nach Leipzig gewechselt, doch er konnte vorm Lockdown gerade mal eine Woche seine Gäste betreuen. Also startet auch er jetzt erst richtig durch. Der gebürtige Lübecker hat bisher unter zwei Drei-Sterne-Köchen gearbeitet: Kevin Fehling in Travemünde und Dieter Müller auf dem Kreuzfahrtschiff „MS Europa“. Zu seinen bisherigen Stationen gehörte auch das Adlon in Berlin. Leipzig kannte er vor seinem Wechsel überhaupt noch nicht, hat sich aber spontan in die Stadt verliebt, wohnt in Plagwitz und kommt mit dem Fahrrad zur Arbeit. Er will beruflich „etwas Neues machen, verschiedene Küchen und Weinkonzepte kennenlernen“.

Flasche für 11 500 Euro wird selten geordert

In die preisgekrönte Weinkarte des „Falco“ will er nach und nach seine eigene Handschrift einbringen. Kownatzkis neuer Lieblingsort ist der Caveau, der Weinschrank im „Falco“. Darin befinden sich nur erlesene Flaschen – vom 45-Euro-Wein aus Sachsen oder Sachsen-Anhalt bis zur teuersten Flasche, ein knapp 100 Jahre alter Château Lafite für 11 500 Euro – der allerdings höchstens einmal pro Jahr von einem Gast bestellt wird.

Von Kerstin Decker