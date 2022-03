Dresden

Bei einer Rundfunk-Podiumsdiskussion am Donnerstagabend in der Frauenkirche Dresden ist auch Wiebke Sahin-Schwarzweller (FDP) dabei, die Bürgermeisterin von Zossen (Landkreis Teltow-Fläming). Sie war kurzfristig zu diesem Gespräch „Zersetzt das Internet unsere Demokratie?“ eingeladen worden als eine von netzgestütztem Hass und Gewalt betroffene Kommunalpolitikerin; eine Landespolitkerin war wegen einer Corona-Erkrankung ausgefallen.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sahin-Schwarzweller war vor allem 2019 im Wahlkampf für die Rathaus-Leitung sowohl vor Ort als auch im Internet angegriffen worden. Deshalb hatte sie im April 2021 mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) das Internet-Portal „Stark im Amt“ freigeschaltet.

Mit Bundespräsident in Norwegen

Und sie begleitete das Staatsoberhaupt zum selben Thema im November auf einer Norwegen-Reise.

Die Zossener Bürgermeisterin Wiebke Sahin-Schwarzweller (FDP) mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) auf Norwegen-Reise Quelle: Bundespresseamt

Organisiert wird dieser Abend vom Sender Deutschlandfunk Kultur und der Stiftung Frauenkirche Dresden. Weitere Teilnehmende sind Jörg Müller, Leiter der Abteilung Verfassungsschutz im Ministerium des Innern und für Kommunales des Landes Brandenburg, Anna-Lena von Hodenberg, Geschäftsführerin von der Nichtregierungsorganisation HateAid, die Opfer von Übergriffen im Netz unterstützt, und Stefan Ullrich, promovierter Informatiker und Philosoph, Leiter der Forschungsgruppe „Verantwortung und das Internet der Dinge“ am Weizenbaum-Institut Berlin; moderiert wird der Abend mit anschließenden Publikumsfragen von Alexandra Gerlach.

Zwischen grenzenloser Freiheit und Missbrauch

Der Diskussionsansatz ist folgender: Einst galt das Internet als urdemokratisches Medium – frei von staatlicher Gängelung konnte sich jede und jeder im Netz ausdrücken. Die Theorie war: Falls nötig, regulierte sich die Gemeinschaft der Nutzerinnen und Nutzer selbst. Bei Bewegungen wie dem Arabischen Frühling oder den Bürgerprotesten in Belarus schien das auch zu funktionieren. Doch längst zeigt das Netz inzwischen auch ein anderes, ein hässliches Gesicht: Die grenzenlose Freiheit öffnet dem Missbrauch alle Pforten. Schmähungen, Hass und Hetze schwappen durch das Netz, vom Cyber-Mobbing unter Kindern und Jugendlichen bis zum virtuellen Kesseltreiben gegen Minderheiten und politisch Andersdenkende. Terroristen und solche, die es werden wollen, finden im Internet alles, was sie brauchen.

Deshalb soll der Abend Antworten bringen auf solche Fragen: Wird die grenzenlose Freiheit im Netz zur Gefahr für die Demokratie? Braucht das Internet mehr Regulierung – auf europäischer Ebene? Oder bedroht das die Meinungsfreiheit? Welche Rolle spielen die großen Internet-Konzerne mit ihren Algorithmen? Muss das Strafrecht den neuen Bedrohungen angepasst werden, welche Befugnisse und technischen Mittel brauchen die Ermittlungsbehörden? Ist das Internet überhaupt regulierbar oder gleicht der Versuch dazu einem Hase-und-Igel-Spiel: Kaum ist ein Hass-Kanal geschlossen, öffnet ein anderer? Was sagt die Verrohung im und durch das Netz über unsere Gesellschaft – und wie kann dem begegnet werden?

Sendung mit Bürgermeisterin Zossen am Freitagabend

Der Deutschlandfunk Kultur sendet die Diskussion ohne die anschließende Publikums-Fragerunde am Freitag von 19.05 bis 20 Uhr in seinem bundesweiten Programm in der Reihe „Wortwechsel“ und publiziert sie online.

Von Jutta Abromeit