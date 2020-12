Der Chemiepark Leuna in Sachsen-Anhalt ist die derzeit zweitgrößte Baustelle in Deutschland. Für 1,3 Milliarden Euro entstehen an dem mitteldeutschen Standort neue Werke, die sich der grünen Chemie, der Energieeinsparung und Forschung verschrieben haben. Nur Teslas Giga-Fabrik in Brandenburg ist noch größer.