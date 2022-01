Ihr Fund machte 2021 weltweit Schlagzeilen: Durch Zufall fanden Taucher Chiffriermaschinen aus dem Zweiten Weltkrieg in der Ostsee. Sie werden nun in Schleswig erforscht und restauriert. Lüftet die Restaurateurin Geheimnisse?

Teile einer „Enigma“-Chiffriermaschine lagern in der Restaurationswerkstatt in Schloss Gottorf in einem Wasserbad. Die Restauration der in der Schlei und Ostsee geborgenen „Enigma“-Chiffriermaschinen hat begonnen. Quelle: Axel Heimken/dpa