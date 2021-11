Leipzig

In den Geburtskliniken landen mit steigenden Inzidenzen auch mehr Schwangere mit Covid-19. Es gebe eine deutliche Infektionszunahme bei Schwangeren, die klinisch schwer erkranken, sagt Professor Holger Stepan, Leiter der Geburtsmedizin in der Uniklinik Leipzig (UKL). Dort werden seit vergangener Woche zwei ungeimpfte Patientinnen mit schwerem Verlauf behandelt.

„Von der Aufnahme auf die Intensivstation“

Seit Pandemie-Beginn habe es 60 bis 70 Schwangere mit einer Corona-Infektion gegeben. Während der ersten drei Wellen waren darunter keine schweren Verläufe. Das sei jetzt anders.

Prof. Holger Stepan, Leiter der Geburtsmedizin am UKL. Quelle: Stefan Straube

„Ungeimpfte Schwangere können in eine sehr kritische Situation kommen“, so Stepan. „Sie erkranken akut, verschlechtern sich und sehen den Kreißsaal erstmal nicht, sondern kommen oft gleich von der Aufnahme auf die Intensivstation“, so der Mediziner. Als Problem komme hinzu, dass auf der UKL-Gynäkologie zeitweise auch weniger Personal zur Verfügung steht, wenn es dort positive Testungen gibt.

Gynäkologen rechnen mit mehr kritischen Verläufen

In den vergangenen Wochen wurden bereits fünf Patientinnen mit Covid-19 behandelt. Stepan geht davon aus, dass es mehr werden. Sein Kollege Professor Uwe Köhler sieht das mit Blick auf die hohen Infektionszahlen genauso. Kritische Verläufe habe es an der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am St. Georg zuletzt nicht gegeben, sagt der Chefarzt. Vor Kurzem musste aber auch hier eine Frau vorübergehend auf die Infektionsstation verlegt werden. Ebenso wie Stepan rät Köhler dringend zur Impfung. „Das treibt uns um – denn zumindest diese schweren Verläufe sind ein Stück weit vermeidbar“, so Stepan.

„Im Zweifelsfall die denkbare schlechteste Entscheidung“

Dass Frauen aufgrund ihrer Schwangerschaft auf eine Impfung verzichten – ob aus Unsicherheit, Skepsis oder aufgrund schlechter Beratung –, sei genau der falsche Ansatz, betont Stepan. „Sie sollten sich impfen lassen – gerade, weil sie schwanger sind.“ Man müsse definitiv von einer Hoch-Risikogruppe sprechen. Die Gefahr für eine 30-Jährige, während der Schwangerschaft wegen Covid-19 im Krankenhaus und auch auf der ITS zu landen, sei größer als sonst, so Stepan. Die zwei derzeit auf der Intensivstation behandelten Frauen seien in den 30ern, ungeimpft und bis dato gesund gewesen. Stepan: „Eine Propaganda gegen das Impfen ist falsch – gerade bei Schwangeren. Das kann im Zweifelsfall die denkbare schlechteste Entscheidung sein.“

Impfung bringt auch mehr Sicherheit für das Kind

Auch mit Blick auf das Kindeswohl sei die mRNA-Impfung gegen das Coronavirus auf jeden Fall zu empfehlen – ebenso wie der Grippeschutz. „Bei bestehender Atemnot und Sauerstoffbedarf der Patientin ist die weitere Dynamik schwer abzuschätzen.“ Deshalb müsse in der Regel spätestens dann die Geburt eingeleitet werden. Das Kind kommt daher meist per Kaiserschnitt zur Welt. Bislang habe man diesen Weg am UKL in unkritischen Phasen gehen müssen – die Neugeborenen waren schon relativ weit entwickelt. Es könne künftig aber auch passieren, dass Kinder zu früh geholt werden müssen. Schon wenn die Schwangere künstlich beatmet wird, erhöhe das auch das Risiko für das Ungeborene. Die Kinder müssten auf die Welt kommen, weil die Behandlungsoptionen auf der ITS sonst zu sehr eingeschränkt sind. So sei die bei einer schweren Corona-Infektion oft erforderliche Bauchlage andernfalls nicht möglich, erklärt Stepan.

„Komplikationsrate liegt praktisch bei Null“

„Die Impfstoffe sind sicher, sie erreichen das Kind nicht“, betont der Mediziner. Die Rate der Impf-Komplikationen liege praktisch bei Null; die Vakzine würden innerhalb kurzer Zeit abgebaut. Genetisch führen sie zu keinen Veränderungen – weder bei der Frau noch beim Kind. Mit mRNA-Vakzin geimpft werden kann ab der 12./13. Woche praktisch immer – oder vorher, wenn weitere Risikofaktoren vorliegen.

Neugeborene werden meist nicht angesteckt

Die Neugeborenen würden in den meisten Fällen nicht durch eine infizierte Mutter angesteckt; die Antikörper allerdings in einem gewissen Maße auf das Kind übergehen, so Stepan. Auch der Immunschutz durch Impfung der Mutter gehe für einen gewissen Zeitraum auf das Kind über. Das Neugeborene selbst habe ein niedriges Risiko schwer zu erkranken. Problematisch sei eher die frühzeitige Entbindung wegen Erkrankung der Mutter.

Von Björn Meine