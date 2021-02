Leipzig

Stundenlange Wartezeiten und Senioren, die ohne Sitzmöglichkeiten vor den Eingängen der Neuen Messe ausharren mussten: Chaotische Zustände haben am Mittwoch vor dem Leipziger Impfzentrum geherrscht. So schildern es mehrere Personen, die am Mittag auf der Neuen Messe ihren Termin für die Corona-Schutzimpfung hatten, der Leipziger Volkszeitung (LVZ). Hans-Pether Glathe (86) aus Markkleeberg ist einer von ihnen. Über die langen Wartezeiten ist Glathe sauer. „Es ist eigentlich nicht zu verantworten, die schutzbedürftigen Senioren so lange warten zu lassen.“ Seinen Besuch im Leipziger Impfzentrum hat er daher dokumentiert.

Manche Senioren mussten drei Stunden warten

Weil Glathe einen Termin um 16.33 Uhr hat, reiht er sich um 16.00 Uhr in die Warteschlange vor der Messehalle ein. Nach 40 Minuten erreicht er den Eingang zum Zentrum. Eine Stunde später, um 17.40 Uhr, hat Glathe erstmals Kontakt zu Mitarbeitenden des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Sie sind vor Ort für die Organisation der Abläufe verantwortlich. Um 18.04 Uhr erreicht der 86-Jährige schließlich den Check-In-Schalter, und um 18.22 Uhr erhält er seine Impfung. Weil er Allergiker ist, muss er schließlich noch eine halbe Stunde warten. Um kurz vor 19 Uhr endet Glathes Impftermin. Als der Rentner das Impfzentrum verlässt, warten dort noch immer Menschen auf ihren Termin.

Drei Stunden lang dauert Glathes Besuch an diesem Nachmittag – für einen kurzen Piekser. Diese Erfahrung deckt sich mit denen vieler anderer Menschen, die am Mittwoch zum Impfen an der Neuen Messe waren, und die sich am nächsten Morgen an die LVZ gewendet hatten.

Ein Taxifahrer, der vor Ort war und anonym bleiben möchte, schildert die Situation noch ernster als Senior Glathe: Weil manche Senioren so lange in der Schlange warten mussten, konnten diese vor Erschöpfung kaum noch stehen.

Nur drei von acht Impfstrecken sind aktuell in Betrieb

Alarmiert war an diesem Nachmittag auch das DRK, wie Leipzigs Kreisverbandssprecherin Ariane Mohr bestätigt. „Die Wartezeiten waren am Mittwoch tatsächlich sehr lange.“ Dass Menschen mehrere Stunden auf ihren Termin warten mussten, sei nicht normal, so Mohr. Der Grund: Mit rund 750 Impfterminen sei die Auslastung am Mittwoch besonders hoch gewesen. Bei jeder Person muss vor der Impfung durch den Arzt die Impftauglichkeit festgestellt werden. Wer außerdem noch Fragen habe, bekomme die vorher auch beantwortet, so Mohr weiter. „Deshalb hat an diesem Tag alles etwas länger gedauert.“

Ein weiterer Grund ist jedoch auch, dass von acht verfügbaren Impfstrecken aktuell nur drei in Betrieb sind, wie der DRK-Landesverband Sachsen mitteilte. Es wäre also infrastrukturell möglich, mehr Menschen gleichzeitig zu impfen und somit Wartezeiten drastisch zu verkürzen. Doch für weitere Impfstrecken steht zum jetzigen Zeitpunkt noch kein medizinisches Personal zur Verfügung.

Das ist eine Entscheidung, die das sächsische Sozialministerium in Absprache mit der Kassenärztlichen Vereinigung treffen muss. Hierzu heißt es auf Nachfrage im Sozialministerium in Dresden: „Das Hochfahren der Impfzentren ist in der Vorbereitung. Die letzten Absprachen laufen im Moment. Einen konkreten Zeitpunkt, wann insbesondere alle acht Impfstrecken im Leipziger Impfzentrum in Betrieb gehen, können wir derzeit noch nicht nennen.“

Am Donnerstag hatte sich die Situation im Leipziger Impfzentrum wieder entspannt. Quelle: André Kempner

Drohen in den kommenden Wochen also wieder ähnliche Situationen? „Wir besprechen jeden Tag die Lage neu“, erklärt DRK-Sprecherin Mohr auf diesen Einwand. Aber noch am selben Tag auf Überlastungen zu reagieren, sei nicht möglich. „Die Ärzte haben feste Tagespläne, etwa in ihren Praxen oder Krankenhäusern, und können nicht einfach spontan bei uns aushelfen.“

Am Donnerstag hatte sich die Lage im Leipziger Impfzentrum vorerst wieder entspannt. Vor der Neuen Messe bildeten sich keine langen Schlangen mehr.

Von Max Hempel