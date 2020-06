Greifswald

Die ersten sommerlichen Tage in den letzen Wochen haben schon mal einen ersten Vorgeschmack auf Hochsaison gegeben. Viele Urlauber aus Deutschland zieht es in diesem Jahr an die Strände von Nord- und Ostsee. Die Besucher zögern jedoch oft noch beim Sprung in die noch kühlen Fluten. Ein Grund: Manche Badegäste sind unsicher, wie groß das Ansteckungsrisiko des neuartigen Coronavirus im Wasser ist.

Übertragung beim Baden höchst unwahrscheinlich

Das Umweltbundesamt hält eine Übertragung von SARS-CoV-2 über das Wasser beim Baden für äußerst unwahrscheinlich. Dies unterstreicht auch der leitende Krankenhaus-Hygieniker der Unimedizin Greifswald, Prof. Dr. Nils Hübner. Er verweist auf aktuelle Erkenntnisse der Weltgesundheitsorganisation. „Es gibt keinen Beleg dafür, dass eine solche Gefahr besteht“, so Prof. Hübner.

Anzeige

Fall in China sorgte für Aufsehen

Im März gab es Infektionen von acht Personen mit dem Coronavirus in einem öffentlichen Hallenbad in China. „Mit großer Wahrscheinlichkeit kam es zur Virusübertragung im Umfeld der Umkleiden und Duschen, so der Greifswalder Experte. Deshalb sei in diesen Bereichen besonders auf die Einhaltung des Abstandsgebotes zu achten.

Weitere MAZ+ Artikel

Coronavirus kann nicht lange im Wasser überleben

Beim Schwimmen auch in der Halle ist aber eine Übertragung von Mensch zu Mensch nahezu ausgeschlossen. Im Wasser, zumal im chlorierten, kann das Virus nicht lange überleben. Dicht belegte Bereiche sollte man aber meiden – hier ist nicht das Wasser, sondern der direkte Kontakt das Problem.

Bei Infekten konsequent auf Baden verzichten

Ob in der Halle, am Strand, am Badesee oder im Freibad: Grundsätzlich sollten Personen, die an einem akuten Infekt der Atemwege oder an einer Durchfallerkrankung leiden, nicht baden gehen, um andere Badende nicht zu gefährden. Dies gilt unabhängig davon, um welche potenziellen Krankheitserreger es sich handelt.

Im Zweifel: Ab zum Test!

Mit Blick auf das Coronavirus sind insbesondere Husten, erhöhte Temperatur oder Fieber, Kurzatmigkeit, Verlust des Geruchs-/Geschmackssinns, Schnupfen, Halsschmerzen, Kopf- und Gliederschmerzen oder allgemeine Schwäche ernst zu nehmen. Personen, bei denen derartige Symptome auftreten, sollten umgehend Kontakte reduzieren und sich testen lassen!

Übertragung von Mensch zu Mensch

Corona-Infektionen werden fast immer direkt von Mensch zu Mensch übertragen. Dies geschieht mittels virushaltiger Tröpfchen, die aus den Atemwegen freigesetzt werden sowie durch sogenannte Schmierinfektionen. Das heißt: Diese Tröpfchen aus dem direkten Umfeld infizierter Personen werden direkt aufgenommen oder gelangen über die Hände wieder in Mund, Augen oder Nase. Entscheidend ist die Sicherheit an Land. Gerade hier heißt es, die Abstands- und Hygieneregeln zu beachten.

Die Strände und Liegewiesen an Nord- und Ostsee bieten viel Platz, den man nutzen sollte.

Risiko: Raucherecken, Strandkörbe und Bars

Infektionsrisiken lauern immer da, wo es gesellig wird und man zu entspannt ist. Beispielsweise beim Aufenthalt an Strandbars, Strandkorbverleih-Stationen und Kiosken.

Besondere Vorsicht ist in sogenannten Raucherecken nötig! Anders als im Wasser ist hier durch feinste Sprühnebel eine Virusübertragung durchaus denkbar. Das Virus ist zwar in der Umwelt instabil, aber gefährlich, wenn es direkt aus- und wieder eingeatmet wird.

Sommerliche Temperaturen stören Ausbreitung kaum

„Das Virus ist darauf programmiert, möglichst direkt übertragen zu werden“, so Prof. Hübner. Sommerliche Temperaturen und Luftfeuchtigkeit bremsen die Ausbreitung des Coronavirus übrigens kaum. Dies zeigten die Infektionswellen zum Beispiel in Brasilien und den USA.

Von Volker Penne