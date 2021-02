Dresden

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat die sächsische Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Katarina Witt öffentlich kritisiert. „Ich mag und schätze sie sehr“, sagte er. Aber er habe sich über ihre Wortmeldung wie über manche andere der letzten Tage sehr viele Gedanken gemacht, sagte der Ministerpräsident am Donnerstag in einer Erklärung gleich am Beginn der Kabinettspressekonferenz zur Vorstellung neuer Detail der Corona-Schutzverordnung.

Kretschmer spielte damit auf Äußerungen über den politischen Umgang mit der Corona-Pandemie der aus Chemnitz stammenden Eiskunstlauf-Legende an. In einem Facebook-Beitrag geht Witt für ihre 80 000 Fans hart mit den politischen Entscheidungsträgern ins Gericht. Sie „komme einfach nicht umhin, mit manch politischen Entscheidungen zu hadern“, schreibt die 55-Jährige in einer Art persönlichen Wutrede. Die Bundesbürger müssten jetzt „all das ausbaden, was die Politik in der Vergangenheit versäumt, verschlafen und eingespart“ habe.

Liebe Facebook-Freunde, vor ein paar Tagen erlebte ich strahlenden Sonnenschein, der mein Gemüt aufhellen ließ und... Posted by Katarina Witt on Monday, February 8, 2021

Witt betont in ihrem Beitrag, dass sie keine „Corona-Verleugnerin“ oder „Lockdown-Gegnerin“ sei, es ihr jedoch das Herz breche, wenn sie „all die Menschen mit ihren verschiedensten Nöten und Sorgen im Fernsehen sehe oder Nachrichten darüber lese. Am liebsten würde sie Politiker und Entscheidungsträger auffordern, begeben Sie sich endlich selbst mal in die Lage, in der sie erwarten, dass so viele Menschen hier im Land überleben sollen – seit fast einem Jahr!!!“, so Witt. Sie schlägt auch vor: „Wie wäre es daher mit folgender Solidarität? Politiker und Entscheidungsträger verzichten komplett auf ihr Einkommen und Diäten.“

Kretschmer kündigte an, wegen dieser Aussagen mit der Eislauf-Königin persönlich Kontakt aufzunehmen. „Ich hoffe, dass ich mit ihr sprechen kann.“ Er verwies darauf, dass unter 80 Millionen Bundesbürgern ein Großteil in Sorge vor dem Virus lebe. Diese Sorgen müsse die Politik ernst nehmen. „Das Virus kann jeden von uns treffen“, sagte er. Danach gelte es sich zu richten. Sachsen bewege ich da auf sehr dünnem Eis. Auch er und die anderen Kabinettsmitglieder würden persönlich von der Corona-Situation betroffen sein. „Es sind keine einfachen Entscheidungen, die wir treffen müssen“, sagte er. Sie seien oft unangenehm, aber Politikerinnen und Politiker seien auch gewählt worden, um Verantwortung zu übernehmen.

