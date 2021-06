Leipzig

Leon platzt fast vor Energie. Als dann aber die Frisbee-Scheibe nicht wie gewollt fliegt, mischt sich ein bisschen Wut in den Gefühlsstau. Da hört der Neunjährige seinen Papa sanft sagen: „Jetzt bleib doch mal chillig. Das ist doch gar nicht so schlimm.“ Es wirkt: Leon wird ruhig. Der Papa zwickt ihn liebevoll in den Bauch, und sie balgen sich im frisch gemähten Gras des Schönauer Parks. „Wie gut, dass Sommer ist – und kein Lockdown“, seufzt Sebastian Augst.

„Die Corona-Beschränkungen wirken noch nach“, ist er sicher. Der 35-Jährige zieht vier Kinder alleine groß, sieben, neun, elf und dreizehn Jahre alt. Ihre Namen hat er sich auf die Unterarme tätowiert: Emily, Leon, Sarah, Jasmin. Als das Leben draußen stillstand, immer wieder, blieben sie mit Hundewelpe Lara und einem Kaninchen zu Hause in ihren 90 Quadratmetern in Leipzig-Grünau, Tag für Tag. Sarah und Jasmin haben eigene Zimmer, Emily und Leon teilen sich eines.

Familientraining für den Übergang

Mit allen Kindern gleichzeitig die Schulaufgaben zu erledigen, klappte nicht, das merkte der Papa schnell. Also waren zuerst die zwei Großen, dann die Kleineren dran. Drei oder vier Stunden am Tag wird er sie wohl auch vor einem Bildschirm geparkt haben, schätzt er. „Was sollte ich machen? Ich musste ja irgendwann einkaufen und kochen.“ Die Mutter der Kinder wohnt in der Nähe, aber Augst hat das alleinige Sorgerecht. Nur nicht über Marie. Ihr gehört der fünfte Name auf seinem Arm. Die 16-Jährige ist nicht seine leibliche Tochter und lebt bei ihren Großeltern. „Aber wir sehen uns oft.“

Vor gut fünf Jahren trennten sich die Eltern. Augst und die vier Kinder erhielten zunächst ein sogenanntes „Familientraining“: In einer Wohnung des gemeinnützigen Trägers „Plan L“ übten sie, wie sich das Leben zu fünft mit möglichst wenigen Konflikten organisieren lässt. „Wir gehen grundsätzlich davon aus, dass Eltern ihr Bestmögliches tun“, sagt Heike Dietze, Sozialbezirksleiterin in Grünau. Im Fall von Sebastian Augst ist das unverkennbar der Fall – ein Vollblut- und Vollzeit-Papa. Längst schafft er es ohne regelmäßige Erziehungshilfe vom Amt. Für Erwerbsarbeit fehlt ihm jedoch schlicht die Zeit.

Allmählich kehren die Freundschaften zurück

Wie geht es der Familie – im Sommer und ohne Lockdown? Sebastian Augst ist erst mal froh, dass seine vier Kinder ihre Freundinnen und Freunde wieder treffen. „Zuerst hatten sie sich manchmal nicht viel zu sagen, nach so langer Zeit“, berichtet er. „Sie mussten sich fast wieder neu kennenlernen. Aber das pendelt sich wieder ein.“ Vor allem für die Älteren wünscht er sich Freizeitangebote, die sie auf neue Ideen bringen – im echten Leben. Damit sie nicht weiter so viel am Computer zocken, mit dem einzigen Unterschied, dass jetzt manchmal eine Freundin oder ein Kumpel daneben sitzt.

„Scheiße“, antwortet Sarah auf die Frage, wie es ihr geht. Aber das sagt sie nur, weil der Reporter so dumm gefragt hat. Dann lacht die Elfjährige. „Ich bin Elsa, die Eiskönigin, ich kann sogar im Sommer Schnee machen, mir geht’s gut!“ Frisch gemähte Grasbüschel rieseln auf den dummen Fragesteller. Und jede Menge kindliche Energie.

