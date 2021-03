Rostock

Dirk Seggert hat ein verrücktes Jahr hinter sich: Wie wohl kaum jemand sonst hat der Rostocker die verschiedenen Aspekte der Corona-Pandemie miterlebt: Erst den Ausbruch in China, dann das Abebben der ersten Welle im Reich der Mitte und später auch in Deutschland – und dann die zweite Welle in der Heimat.

Seggerts Bilanz nach einem Jahr Corona auf zwei Kontinenten: „In China geht man mit dem Virus eindeutig besser um als in Deutschland.“ Doch eine Rückkehr ist in weite Ferne gerückt – wegen Corona.

Arbeitsplatz wird Hochsicherheitszone

Rückblick: Vor einem Jahr arbeitet der damals 44-Jährige als Monteur im Audi-Werk in Tianjin, wo das deutsch-chinesische Gemeinschaftsunternehmen FAW-Volkswagen SUVs bauen lässt. Seggerts Arbeitsplatz verwandelt sich – wie so vieles in China – in eine Hochsicherheitszone.

„Auf dem Weg zur Arbeit und im Werk mussten wir ständig Mundschutz tragen.“ Überall kontrollieren Wachleute, ob die Vorschriften eingehalten werden. „Wer dagegen verstößt, bekommt Ärger.“ Dann drohen ein bis zwei Tage Zwangsurlaub. Auch geraucht werden darf im Werk nicht mehr, nur noch vor der Tür. „Und wir durften uns nicht die Hand geben, mussten immer 1,50 Meter Abstand halten.“

Damals in Deutschland undenkbar

In Deutschland scheinen diese Maßnahmen zu diesem Zeitpunkt noch undenkbar. Es gibt erst wenige Fälle, von einer Pandemie oder gar einem Lockdown ist hier noch nicht die Rede. Seggerts Berichte klingen damals für Deutschland unvorstellbar: „Die meisten Restaurants hatten geschlossen. In den geöffneten durfte an jedem Tisch nur eine Person sitzen, damit der vorgeschriebene Abstand eingehalten wird.“

Das gesamte öffentliche Leben in Tianjin ist zu dieser Zeit wegen Corona auf Sparflamme: „Es war beklemmend, wenn man vergleicht, wie voll die Straßen vorher und wie leer sie dann waren.“ Viele Geschäfte haben geschlossen, auch Bars und Kinos sind dicht.

Vorbereitung auf Quarantäne

Seggert plant zu diesem Zeitpunkt eigentlich, im April 2020 nach Rostock zurückzukehren. Dort wohnt auch seine Mutter. Er denkt schon darüber nach, wie er seine Quarantäne einhalten kann, die hier für Reisende aus China galt.

Dirk Seggert in Frühjahr 2020 in China. Quelle: privat

Doch dann wendet sich das Blatt: In China gehen die Infektionen deutlich zurück, während die erste Welle in Deutschland erst richtig losbricht. „In China hatte bis Ende März alles wieder auf, man musste auf der Straße keine Maske mehr tragen und ich konnte auch Kollegen wieder die Hand geben“, erinnert sich Seggert.

Oktoberfest in China

Er reist frei durchs Land, geht fast jeden Abend essen. Ein bizarrer Höhepunkt: „Im Mai war ich bei einem deutschen ‚Oktoberfest‘ in einem Restaurant mit über 100 Leuten.“ Kurz vorher war das echte Oktoberfest in München wegen Corona abgesagt worden.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: Wir ordnen die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dann am 18. Juli die Rückkehr nach Deutschland. In dieser Zeit ist Corona zumindest in MV scheinbar besiegt, es gibt über mehrere Tage keine Neuinfektionen. Einige Corona-Regeln gelten aber noch: „Am Flughafen in Frankfurt musste ich eine Maske tragen. Zum Glück hatte ich mehr als genug aus China mitgebracht“, so der Monteur.

Angst vor China-Rückkehrer

In seiner Heimatstadt Rostock will er einen guten Freund besuchen, doch dessen Frau hatte Sorge, weil er aus China gekommen war. „Da habe ich mich testen lassen, danach war auch meine Mutter beruhigt.“ Nachdem er zwei Jahre fast durchgängig gearbeitet hatte, will Seggert jetzt Urlaub machen. „Bei der Rückkehr hätte ich aber in Quarantäne gemusst.“

Lesen Sie auch: Virenjäger zum Corona-Ursprung: „Es wird unglaublich schwierig sein, die ersten Infizierten zu finden“

Also verbringt er lieber den Sommer am Strand von Warnemünde. Das ist aber langweiliger als sonst: „Ich bin kaum Essen gegangen, weil meine Freunde zu viele Bedenken hatten, und abends Disco ging gar nicht.“

Volle Konzertsäle und Pool-Partys

Am liebsten will Seggert zurück nach China. „Da gab es zu dieser Zeit viel mehr Freiheiten.“ Die alten Kollegen schicken ihm Bilder von Pool-Partys oder Konzerten mit massenhaft Besuchern. Seggert hat Karten für die Böhsen Onkelz in Rostock – doch das Konzert fällt aus.

Doch statt in China arbeitet Seggert inzwischen in Hannover, wohin er regelmäßig pendelt. „Ich fahre von Rostock über Lübeck und Hamburg nach Hannover, ohne einmal kontrolliert zu werden. Dabei könnte ich das Virus überall verteilen. In China gibt es an den Autobahnen überall Kontrollposten, an denen Fieber gemessen und das Auto desinfiziert wird. Wer zu hohe Temperatur hat, wird zurückgeschickt.“

Nervig, aber wirksam

Insgesamt gehe China seiner Ansicht nach viel besser mit der Pandemie um als Deutschland. „Die strengen Maßnahmen dort waren zwar nervig. Aber wenn man das durchzieht, ist es schnell vorbei.“

Wann er wieder nach China darf, ist offen. „Wer nicht geimpft ist, muss insgesamt sechs Wochen lang in Quarantäne und sich mehrfach testen lassen.“ Oder geimpft sein. „Aber das kann in Deutschland ja noch dauern“, meint Seggert.

Von Axel Büssem