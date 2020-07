Hannover

Schnell noch ein Video-Telefonat mit Oma und Opa, danach der Whatsapp-Chat mit den Freunden: Während der Corona-Krise haben Kinder häufiger zum Smartphone gegriffen als sonst, das geht aus einer Untersuchung der Kaufmännischen Krankenkasse KKH in Hannover hervor. Laut einer Forsa-Umfrage im Auftrag der KKH berichten 95 Prozent der Eltern, dass ihre Kinder digitale Angebote in den vergangenen Wochen und Monaten stärker genutzt haben – sei es, um während der Kontaktverbote mit Freunden und Verwandten in Verbindung zu bleiben, oder schlicht, um mit dem Handy zu spielen. Das berichtet die Hannoversche Allgemeine Zeitung.

Eltern seien über die möglichen gesundheitlichen Folgen zu Recht besorgt, heißt es bei der KKH: Denn in den vergangenen Jahren seien bestimmte Krankheiten und Entwicklungsstörungen bei Kindern und Jugendlichen stark angestiegen, die in früheren Jahren eher untypisch gewesen seien.

Die KKH hat den Zeitraum zwischen 2008 und 2018 untersucht. Demnach haben während dieser Zeit Sprachstörungen bei Kindern und Jugendlichen um 56 Prozent zugenommen, Schlafstörungen um fast 32 Prozent und Störungen der motorischen Entwicklung um rund 52 Prozent. Extremes Übergewicht (Adipositas) stieg um knapp 27 Prozent, die Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörung ADHS um rund 12 Prozent.

Smartphones halten Kinder länger wach

„Es gibt durchaus begründete Zusammenhänge zwischen diesen Krankheiten und der Konzentration der Kinder auf das Smartphone, auch wenn sie selbstverständlich nicht allein darauf zurückzuführen sind“, sagt KKH-Psychologin Franziska Klemm. Einige dieser Krankheiten traten früher bei Kindern kaum auf. So seien Schlafstörungen im Kindesalter eigentlich untypisch, Smartphones hielten Kinder jetzt aber länger wach. „Außerdem müssten Kinder, die gesund aufwachsen, eine normale Sprachentwicklung durchlaufen.“

Der Hirnforscher Professor Martin Korte von der Technischen Universität Braunschweig sieht einen Wendepunkt mit der Einführung von Apples iPhone im Jahr 2007. Seitdem hat sich das Gerät zum ständig griffbereiten, multifunktionalen Alltagsgegenstand entwickelt, das Aufmerksamkeit einfordert. Das sei auch für Erwachsene schwierig. „Aber Kinder tun sich besonders schwer damit, überhaupt Konzentrationsfähigkeit zu entwickeln.“

Weniger Zeit für Eltern, Geschwister und Freunde

Für die gesunde Entwicklung von Kindern birgt der frühe Umgang mit Smartphones erhebliche Risiken, davon ist Korte überzeugt. Kinder verbringen durch das Handy weniger Zeit mit Freunden, Eltern, Geschwistern. Das schade der Sprach- und insgesamt der Hirnentwicklung. Die Art, wie Eltern mit ihren Kindern sprächen, verstärke das Problem noch. „Wir müssen Mundbewegungen und Gesten sehen, damit wir unsere Sprachfähigkeit ausbilden. Doch junge Eltern auf dem Spielplatz schauen auf ihr Handy, wenn sie mit ihrem Kind reden.“

14-Jährige beschäftigen sich im Durchschnitt 2,5 Stunden am Tag mit dem Smartphone. „Das ist Lebenszeit, die für andere Dinge fehlt“, urteilt der Hirnforscher. Korte nennt es eine „Monokultur der Interessen“, die durch Anreize wie fesselnde Spiele entstehe. Das Herumtoben im Freien falle dafür aus. Die mangelnde Bewegung ist nach Kortes Einschätzung eine Ursache dafür, dass jetzt mehr Kinder starkes Übergewicht und motorische Störungen entwickeln. „Kinder haben normalerweise einen hohen Bewegungsdrang. Dabei trainieren sie ihre Beweglichkeit und Koordination.“

Probleme bei Jugendlichen besonders groß

Besonders große Probleme zeigen laut KKH-Auswertung Jugendliche im Alter von 15 bis 18 Jahren. Motorische Entwicklungsstörungen nahmen in dieser Altersgruppe um 137 Prozent zu, Schlafstörungen um 86 Prozent, Sprachstörungen um 156 Prozent. Der Hirnforscher erklärt sich das mit einem besonders unkritischen Umgang mit Smartphones in den früheren Jahren. „Ich hoffe darauf, dass sich das bessert, wenn Eltern stärker auf die Handynutzung ihrer Kinder achten.“ Und auch Kinder selbst müssten lernen, warum es beschränkte Zeiten für das Smartphone gibt.

Der Hirnforscher sieht gleichzeitig den Nutzen des Smartphones, für die Kommunikation mit Gleichaltrigen bräuchten Kinder ab einem gewissen Alter das Gerät. Richtig eingesetzt, kann es ebenfalls den Spaß am Lernen erhöhen. „Aber ganz wichtig: Beim Lernen und Arbeiten muss das Handy im Normalfall verschwinden, es darf gar nicht mehr im Blickfeld sein, denn allein schon das kostet Konzentrationsvermögen.“

Die Krankenkasse hat für die Übersicht die Daten von rund 219.000 Kindern und Jugendlichen im Alter von 6 bis 18 Jahren ausgewertet, die bei ihr versichert sind.

