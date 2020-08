Stralsund

Es hört sich an wie die Szene aus einem bisher unbekannten Olsenbande-Film: Zwei Männer, der Hausmeister und der Heizer einer Bank, sitzen in einem klapprigen Pkw der sowjetischen Marke Moskwitsch. Sie fahren im Schummerlicht durch die Landschaft.

Der Hausmeister, der auch Fahrer bei der Bank ist, sitzt am Steuer. Beide Männer haben während der Fahrt tüchtig Bammel. Bei jeder heftigeren Bremsung geht nämlich die Kofferraumklappe auf. Das ist gar nicht gut: Im Kofferraum liegen 4,5 Millionen D-Mark, sorgsam in Kartons verpackt. Ein großer Coup für Egon Olsen und seine beiden Kumpane – wenn es eine Film-Szene wäre.

Dringend benötigte Devisen für reiselustige DDR-Bürger

Aber die Geschichte ist wahr. „Uns saß damals die Angst im Nacken“, erzählt Bruno Behrendt (85) aus Stralsund, wegen der Millionen-Fracht im Kofferraum des betagten Moskwitsch, die er und sein Kollege vor über dreißig Jahren über die Straßen des Bezirks Rostock fahren. „Wir hatten von der Leiterin der Filiale Bergen der DDR-Staatsbank den Auftrag erhalten, die 4,5 Millionen D-Mark von der Staatsbank in Rostock zu holen“, berichtet er. Dort werden die Banknoten aus einem Geldtransporter aus Hamburg umgeladen.

Dann geht es zurück auf der geheimen Tour. Ohne Polizeischutz, ohne gepanzertes Fahrzeug, ohne Bewaffnung. In einem alten Auto, in dem niemand eine so wertvolle Fracht vermutet. Zum Glück, denn Bruno Behrendt hat ein paar Tage später viel vor. „Am 16. November hatte ich Geburtstag, den haben wir in Unna in Nordrhein-Westfalen gefeiert, es war ein tolles Wiedersehen mit Geschwistern und Verwandten“, erzählt er.

D-Mark-Banknoten Quelle: Wolfgang Glombik

Jeder DDR-Bürger darf 15 D-Mark umtauschen

Hintergrund der Millionen-Fahrt: Es ist wenige Tage nach der Öffnung der Berliner Mauer und der deutsch-deutschen Grenze am 9. November 1989. Vor den Sparkassen in der DDR bilden sich seit Tagen lange Schlangen. Millionen Menschen wollen sich auf einen Schlag die ihnen zustehenden „Reisezahlungsmittel“ abholen.

Millionen DDR-Mark in D-Mark umgetauscht Umtausch: Bereits zwei Wochen nach Öffnung der Grenzen am 9. November 1989 haben nicht weniger als 12,8 Millionen DDR-Bürger etwa 200 Millionen D-Mark in den Sparkassen eingetauscht. An Reisezahlungsmitteln stehen jedem Bürger pro Jahr nur 15 D-Mark zu. Sparguthaben: Deshalb hätten sie gern noch viel mehr umgetauscht, denn Geld ist genug da. Ende Oktober 1989 liegen die Sparguthaben der nicht ganz 17 Millionen DDR-Bürger bei 156 Milliarden Mark. Deutsch-deutscher Devisenfonds: Nachdem das Begrüßungsgeld von 100 D-Mark in der Bundesrepublik zum Jahresende abgeschafft wird, dürfen DDR-Bürger auf Grundlage eines gemeinsamen Devisenfonds von Bundesrepublik und DDR Reisegelder im Umfang von 100 Mark 1 zu 1 in D-Mark wechseln. Weitere 100 D-Mark bekommt man für 500 Mark.

Jedem DDR-Bürger stehen zwar nur 15 D-Mark zu, im Verhältnis 1 zu 1 gewechselt. Aber was vor der Grenzöffnung kein Problem war, wird nun zu einer logistischen Herausforderung. Die Staatsbank der DDR teilt in diesen Tagen mit, dass Kraftfahrer und Sicherungskräfte Tag und Nacht im Einsatz sind, um die gewaltigen Geldmengen mit Lastwagen zu transportieren. Das Begrüßungsgeld in der Bundesrepublik beträgt zu dieser Zeit 100 D-Mark pro DDR-Bürger.

Mit ihrem „Geldtransporter“ fahren die beiden Männer zuerst zur Filiale in Ribnitz-Damgarten. „Dort übergaben wir gegen 17 Uhr eine Million D-Mark an die Mitarbeiter“, erinnert sich Bruno Behrendt. Einen Beleg dafür, dass sie das Geld abgeliefert haben, erhalten sie nicht. Vor der Filiale stehen Menschenmassen und warten auf das Geld – dabei werden sogar Scheiben der Filiale eingedrückt.

Dann geht es weiter nach Stralsund, auch dort wird eine Million D-Mark ausgeladen. „Dort wartete schon ein Fahrer aus Wolgast, der ebenfalls eine Million von uns übernahm“, sagt Behrendt. Weiter geht es nach Bergen, wo gegen 18.30 Uhr eine weitere Million ausgeladen wird, und mit der restlichen halben Million fahren sie nach Sassnitz.

Geldtransport lief glatt ab – trotz fehlender Polizei-Eskorte

Er staune heute noch, dass alles glattgegangen ist, erzählt Behrendt. „Normalerweise sind bei Geldtransporten, auch bei kleineren Summen, immer bewaffnete Volkspolizisten mitgefahren“, erklärt er. Nur bei dieser Millionen-Tour ist kein Polizist dabei. War die teure Fracht eigentlich gar nicht verführerisch? „Nein, auf keinen Fall, wir waren so erzogen, dass wir auf keine dummen Gedanken kommen“, erklärt Behrendt und lacht. Sie hatten ja einen Auftrag zu erledigen.

Von Bernhard Schmidtbauer/ Ostsee-Zeitung