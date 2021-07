DDR-Kultmoped: Die Schwalbe gibt’s jetzt als Elektro-Roller

Leipzig

Seit etwa einem Monat kann man in Leipzig elektrische Schwalben mieten. Die moderne Version des DDR-Kultmopeds soll Fahrspaß mit Nachhaltigkeit verbinden. Die 30 Elektroroller werden seit dem 16. Juni von dem Energiedienstleister enviaM und dem Sharing-Unternehmen Zoom betrieben. Hergestellt werden sie vom Münchner Unternehmen Govecs.

„Unser E-Roller-Projekt in Leipzig ist als Pilotprojekt angelegt, um den Markt zu untersuchen und die Akzeptanz zu testen“, erklärt Stefan Buscher, Pressesprecher von enviaM. „Das derzeit begrenzte Gebiet für die Anmietung der E-Roller ist mit der Stadt Leipzig abgestimmt und der geringen Anzahl von 30 Fahrzeugen geschuldet.“ Die einzelnen Fahrzeuge sind miteinander vernetzt, um Fahrzeugdaten wie Standort oder Ladezustand an die App und die Betreiber zu senden. Der Akkuwechsel wird komplett von Zoom Sharing übernommen. Sinkt der Akkustand auf 15 Prozent, verschwindet das Fahrzeug aus der App.

Wie funktioniert das Ganze?

Unsere Kollegin Yvonne Schmidt hat den Elektroroller im Stadtgebiet der sächsischen Messestadt getestet.

Macht Spaß, ist elegant und umweltfreundlich. Quelle: Andre Kempner

1. Die App. In der Zoom App muss man sich mit persönlichen Daten, einer Kreditkarte und dem Führerschein (mindestens Klasse AM) registrieren. Die Anmeldung kostet einmalig 10 Euro – dafür gibt es aber 30 Freiminuten.

2. Das Gebiet. In der App sieht man das Stadtgebiet, in dem der Roller geliehen und abgestellt werden kann. Die verfügbaren Schwalben sind auf der Karte markiert. Hat man einen Roller ausgewählt, kann dieser 15 Minuten lang reserviert werden. Grundsätzlich ist es möglich mit dem Roller überall hinzufahren, die Miete kann allerdings nur innerhalb des markierten Geschäftsbereiches begonnen bzw. beendet werden. Dieser umfasst das Zentrum, das Zentrum Südost, das Musikviertel, das Seeburgviertel und die Südvorstadt.

Die E-Schwalbe kann einfach per Handy-App gemietet werden. Quelle: Andre Kempner

3. Die Bedienung. Am Roller befinden sich im „Top-Case“ zwei Helme in unterschiedlichen Größen. Eine genaue Anleitung für den Start ist am Roller angebracht. Während der Fahrt gibt es vier verschiedene Modi, zwischen denen per „Up“ und „Down“ Taste gewechselt werden kann: „Go“ ist der sparsame Öko-Modus, mit „Cruise“ kommt man schon etwas schneller vorwärts und „Boost“ sorgt für eine starke Beschleunigung. „Crawl“ dient dem langsamen Rangieren. Mit seinen 5,4 PS bringt es der Roller auf knappe 50 km/h – und bleibt dank E-Mobilität fast geräuschlos. Zum Parken sollen möglichst öffentliche, entgeltfreie Plätze genutzt werden.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

4. Die Kosten. Die Fahrt kostet pro Minute 24 Cent. In dem Preis ist eine Haftpflicht- bzw. Teilkaskoversicherung inbegriffen. Die Selbstbeteiligung bei einem Unfall liegt bei 350 Euro. Bei widerrechtlich abgestellten Fahrzeugen wird eine Rechnung in Höhe von 50 Euro gestellt, ein Helmverlust kostet 80 Euro und Mahngebühren 15. Falls sich der Roller länger als 8 Stunden außerhalb des Geschäftsgebietes befindet, werden übrigens die Rückholkosten in Rechnung gestellt.

5. Fazit. Mit der E-Schwalbe kommt man schnell, elegant und umweltfreundlich durch die Stadt. Dabei ist sie zwar teurer als ein Nextbike, aber auch günstiger als ein Mietauto. Das Fahren klappt so gut wie von allein. Durch den relativ kleinen Geschäftsbereich eignet sich das Gefährt jedoch eher für kurze Strecken in der City. Durch den großen Sitz und die zwei Helme kann man die Schwalbe auch zu zweit nutzen – und spart dabei sogar Geld.

Von Yvonne Schmidt