Loitz

Es ist einer dieser Wintertage, an denen das Grau aufs Gemüt haut. Die Schneeflocken, die durch die Straßen von Loitz wehen, machen den Tag nicht wirklich heller. Das Berliner Künstlerpaar Annika Hirsekorn und Rolando Gonzalez spaziert durch die pommersche Kleinstadt zu einer Litfaßsäule, die ein befreundeter Künstler gestaltet hat. Freundliche Comic-Gesichter werben hier seit dem Sommer für das Projekt des Paares.

Einer Frau auf der anderen Straßenseite passt das gar nicht: „Geht mal richtig vernünftig arbeiten. So etwas haben die Kinder schon in der Schule gemacht, das müsst ihr nicht wiederaufleben lassen“, ruft sie rüber und knallt die Autotür zu. Annika Hirsekorn und Rolando Gonzalez atmen tief durch. Boah, das sitzt.

Das Leben in der Provinz ist nicht einfach

„Das ist das erste Mal, dass wir eine solche direkte Konfrontation erleben“, sagt die 36-jährige Ausstellungsmacherin, nachdem sie sich gesammelt hat. „Wir wissen, dass es ein paar Leute gibt, denen nicht gefällt, was wir tun. Dass man sich direkt beschwert, haben wir noch nie erlebt.“

Die Kuratorin Annika Hirsekorn und der Videoproducer Rolando Gonzalez vor einer von einem befreundeten Künstler gestalteten Litfaßsäule. Quelle: Stefan Sauer

Das Leben in der Provinz ist manchmal nicht einfach. „Aber grundsätzlich ist es schön“, sagen beide – trotz der befremdlichen Begegnung. Warum? „Eine Gefühlssache. Und weil wir mitbekommen haben, dass es hier auch viele Mitstreiterinnen und freundliche Menschen gibt“, sagt Hirsekorn.

Experiment für ein Jahr

Seit April wohnen die Berliner Kuratorin und der Videoproducer in Loitz (Vorpommern-Greifswald), probieren aus, ob sich das Leben hier für sie richtig anfühlt. Das Leben auf Probe unter dem Motto „Dein Jahr in Loitz“ wird gefördert vom bundesweiten Modellprojekt „Zukunftsstadt 2030+“, für das sie jeweils ein Jahr lang ein monatliches Basiseinkommen von 1000 Euro beziehen.

Für Annika Hirsekorn und Rolando Gonzalez steht fest: Sie sind gekommen, um zu bleiben. Quelle: Stefan Sauer

Ziel des Projektes ist es, Menschen aus Metropolen mit überteuerten Mieten zu zeigen, wie lohnenswert auch ein Leben in der Kleinstadt sein kann. Zugleich soll damit der Bevölkerungsschwund auf dem Land eingedämmt werden. Die pommersche Kleinstadt zwischen Greifswald und Demmin verlor mit der Wende mehr als die Hälfte seiner 10 000 Einwohner, viele Häuser stehen leer.

Der Opener in die Stadt waren die Kinder

Die erste Etage des etwa 200 Jahre alten Hauses, das die Stadt dem Paar im Frühjahr zur Verfügung gestellt hat, haben die beiden inzwischen wohnlich hergerichtet. Im Erdgeschoss des Hauses eröffneten sie im Juni eine Siebdruckwerkstatt sowie eine Comic-Bibliothek mit Spielesammlung. Den Projektraum nannten sie „De Loite“. „Der Name steht für die Leute und die Loitzer – gesprochen mit ,ö’ wie der Ortsname“, sagt Annika Hirsekorn.

Dreimal in der Woche öffnen sie den Raum, einen Gemeinschaftsort zum Spielen und Reden. Das Dachgeschoss gestaltete das Paar zu einem „Escape-Room“ um, in dem man auf Detektivreise durch Stadt und Geschichte gehen kann. „Eigentlich waren die Kinder für uns die Opener in die Stadt“, sagt Annika Hirsekorn. Mit der Realschule arbeitet das Paar inzwischen eng zusammen. Ähnliches sei mit der Altersresidenz geplant. Das zählt. Anderes braucht Zeit: Eine Telegram-Gruppe für Mitfahrgelegenheiten in Loitz, die Rolando Gonzalez eingerichtet hat, läuft eher mittelprächtig bis gar nicht.

Mal schnell in die nächste Stadt – ein Problem ohne Auto

Ein Leben ohne Kiezkneipe um die Ecke, ohne U- und S-Bahn, die einen schnell zur Ausstellung oder zu Freunden bringt, ist ein anderes Leben. Schon allein die Fahrt in die nächstgrößere Stadt Greifswald werde ohne Auto zum Problem. Der ÖPNV, in Berlin eine Selbstverständlichkeit, sei hier eine riesige Herausforderung, sagt Rolando. „Am meisten vermisse ich einen Asia-Laden.“ Die Perspektiven verschieben sich abseits der Bequemlichkeiten in der Hauptstadt.

Sie haben in Loitz eine Comic-Bibliothek mit Spielesammlung eröffnet. Quelle: Stefan Sauer

Dennoch, die Vorteile überwiegen. Annika Hirsekorn und Rolando Gonzalez haben für sich eine Entscheidung getroffen. Sie wollen hierbleiben, auch wenn mit dem Projektende die 1000 Euro monatlich wegfallen. „Als Freiberufler sind wir nicht an einen festen Arbeitsort gebunden“, sagt Annika. Das Leben des Paares wird zwischen Loitz und Berlin pendeln. Neue gute Bekannte haben sie hier gefunden. In Loitz lebt zudem bereits eine kleine Community von Zugezogenen, die einigen der vor dem Verfall stehenden Häuser bereits neues Leben eingehaucht hat. Alte Berliner Freunde kommen. „Mal sehen, ob das auch so in Zukunft bleibt.“

Stadt unterbreitet Kaufangebot

Die Stadtverwaltung hat dem Paar inzwischen ein Kaufangebot für das Haus unterbreitet, wie Bürgermeisterin Christin Witt (CDU) sagt. Die Stadtchefin ist überzeugt, dass auch skeptische Ur-Loitzer noch mit den Neuen „warm“ werden. „Der Loitzer ist halt ein Pommer. Manchmal auch kritisch. Er lässt sich nichts überstülpen“, sagt Bürgermeisterin Christin Witt. Das Hineinwachsen in den Ort sei ein Prozess. „Das braucht Zeit und Geduld.“

Von Martina Rathke