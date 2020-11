Den Osten verstehen: Bücher junger Autoren aus der Nachwende-Zeit

Leipzig

Eine junge Autorinnengeneration meldet sich zu Wort und schreibt über den Osten. Sie alle wurden im Gebiet der ehemaligen DDR geboren – nach der Wende oder mehr oder weniger kurz davor. Das Aufwachsen in Ostdeutschland hat sie geprägt und prägt auch ihre Bücher. In den Sachbüchern und Romanen, literarischen Debüts und Reiseberichten stellen sich die Autorinnen und Autoren immer wieder die Frage: Was hat der Osten noch mit uns zu tun?

Tipp 1: Der Osten hat noch etwas mit ihr zu tun. Valerie Schönians „ Ostbewusstsein “

Wie fühlen sich Nachwendekinder, die im Osten Deutschlands aufgewachsen sind? Gleich mehrere Antworten liefert Valerie Schönian in ihrem Buch „ Ostbewusstsein – Warum Nachwendekinder für den Osten streiten und was das für die Deutsche Einheit bedeutet“. Sie ist 1990 in Sachsen-Anhalt geboren worden und zog später nach München, um an der Journalistenschule zu studieren. Dort bemerkte sie Unterschiede zwischen westdeutschen Nachwendekindern und ostdeutschen – zwischen ihren Freunden und sich selbst. Sie beschreibt in ihrem Buch viele Momente, die ihr bei der „Ossi-Werdung“ halfen, die dazu führten ihre Identität zu hinterfragen und neu zu denken.

Anzeige

30 Jahre nach der Wende ist noch immer ein Unterschied zwischen West- und Ostdeutschland bemerkbar. Das schlägt sich in Zahlen wie auch in der Gefühlsebene vieler Menschen nieder. Zahlen wie beispielsweise geringere Löhne im Osten als im Westen. So richtet Schönian ihren Blick am Anfang des Buches in die Vergangenheit, um ab Kapitel Sieben in die Gegenwart und Zukunft zu schauen.

Valerie Schönian: Ostbewusstsein: Warum Nachwendekinder für den Osten streiten und was das für die Deutsche Einheit bedeutet, Piper, 272 Seiten, 16 Euro. Quelle: Piper

Dabei – das wird schnell klar – möchte die Autorin zwischen West und Ost keine Grenze ziehen und das Land spalten. Sie wird mit ihrem Buch zu einer Vermittlerin, die aufzeigt, was den Osten ausmacht. Und was ihn vom Westen unterscheidet, ohne dabei zu sagen, dass einer der beiden Teile Deutschlands besser oder schlechter sei – nur anders. Es geht ihr darum, die Menschen im Osten sichtbar zu machen, die schon immer da waren, aber kaum gehört wurden.

Die Identität(sprobleme) ostdeutscher Nachwendekinder werden in persönlichen Berichten Schönians deutlich. Es ist kein Buch, das den Zeigefinger hebt. Es ist ein Versuch zu verstehen, warum die Unterschiede da sind und warum sie auch Nachwendekinder beeinflussen.

Info: Valerie Schönian: Ostbewusstsein: Warum Nachwendekinder für den Osten streiten und was das für die Deutsche Einheit bedeutet. Piper; 2020, 272 Seiten, 16 Euro.

Tipp 2: Eine Annäherung an den Ostmann. Greta Tauberts „Guten Morgen, du Schöner“

Er hat nicht den besten Ruf. Glaubt man dem Bild, das in den Medien häufig gezeichnet wird, dann ist der ostdeutsche Mann ein etwas blöder, häufig pöbelnder AfD-Wähler, der bei Pegida-Demos mitmarschiert und auf die Lügenpresse und Merkel schimpft. Mit diesem Klischee will Greta Taubert aufräumen. In Anlehnung an den 1977 erschienenen DDR-Klassiker von Maxie Wander „Guten Morgen, du Schöne“ hat die junge ostdeutsche Journalistin ein Buch geschrieben, das ein differenzierteres Bild von ostdeutschen Männern zeigt.

Für „Guten Morgen, du Schöner“ ist die 1982 in Thüringen geborene Taubert durch Ostdeutschland gereist und hat sich mit Männern der dritten Generation Ost getroffen und sie erzählen lassen: Über ihr Leben, die Erfahrung in der DDR aufzuwachsen, die Umbruchsjahre der Wende, ihre Männlichkeit und selbstbewusste Frauen. Daraus sind 16 Porträts von in Ostdeutschland geborenen Männern mit sehr unterschiedlichen Lebensorten, -realitäten und -einstellungen entstanden.

Greta Taubert: Guten Morgen, du Schöner: Begegnungen mit ostdeutschen Männern. Aufbau Verlag, 249 Seiten, 20 Euro. Quelle: Aufbau Verlag

Greta Taubert schaut mit einem sehr persönlichen Blick auf diese Männer, die größtenteils zwischen Anfang dreißig und Mitte vierzig sind. Sie porträtiert hier gewissermaßen die Generation der Söhne der Schönen von Maxie Wander. In ihrem Buch ist sie Protokollantin, die sich nur ab und an kommentierend mit Zwischentexten zu Wort meldet. Tauberts Annäherung an den ostdeutschen Mann ist subjektiv, greift aber viele Ost-Diskurse auf und ist durch die vielfältigen Stimmen der unterschiedlichen Protagonisten eine abwechslungsreiche Lektüre.

Info: Greta Taubert: Guten Morgen, du Schöner: Begegnungen mit ostdeutschen Männern. Aufbau Verlag; 2020, 249 Seiten, 20 Euro.

Tipp 3: Riss im Osten. Lukas Rietzschels „Mit der Faust in die Welt schlagen“

„Da waren eine Grube und ein Schuttberg daneben.“ So lautet der erste Satz in Lukas Rietzschels Debütroman „Mit der Faust in die Welt schlagen“. Es ist ein schroffer, grauer, düsterer und leicht modriger Osten, den der 1994 in Ostsachsen geborene Rietzschel beschreibt. Eine Gegend, in der es für Manche ein paar Schnäpse und Nazi-Lieder in einer Gartenlaube braucht, um wieder in Schwung zu kommen. Aber es sind nicht die Neunziger Jahre, in denen die fiktive Erzählung über zwei Brüder spielt – sondern sie beginnen in den Nuller Jahren und reichen beinahe ins Jetzt, das Jahr 2015. An der Frage, ob man Nazi-Lieder schlimm finden muss, oder nicht, spaltet sich das Brüderpaar. Während in Dresden Pegida auf die Straße geht und eine Stadt in zwei Hälften zu teilen scheint, vollzieht sich dieser Riss in Rietzschels Roman innerhalb einer Familie.

Lukas Rietzschel: Mit der Faust in die Welt schlagen. Roman. Ullstein Verlag; 320 Seiten, 20 Euro. Quelle: Ullstein Verlag

Warum denkt einer so – und ein anderer anders? Sogar, wenn sie aus der selben Gegend, aus der selben Familie stammen? Das sind Fragen, denen es sich in dieser Geschichte nachspüren. Es sind Fragen, die schon zum Erscheinen des Buchs hochaktuell waren: Genau ein Jahr nach Erscheinen wählten die Sachsen eine neue Regierung.

Woher der Riss im Osten kommt, ob er mit Herkunft, Verdienst oder persönlichen Erfahrungen zu tun hat, wird mittlerweile schon wissenschaftlich untersucht. Rietzschel versucht es erzählerisch, in knappen Sätzen, die manchmal an Hemingway erinnern. Dass ihm das so gut gelingt, liegt daran, dass er selbst auf dem sächsischen Land aufgewachsen ist. Wer Sachsen und weite Teile des Ostens verstehen will, sollte vielleicht genau dort anfangen

Info: Lukas Rietzschel: Mit der Faust in die Welt schlagen. Ullstein, 2018, 320 Seiten, 20 Euro.

Tipp 4: Splitter im Haar. Johannes Herwigs Jugendroman „Scherbenhelden“

Sie heißen Kante, Zombie und Stachel. Ihr Alltag grenzt an Einkaufsstraße, Thomaskirche und Currywurstbude, ihre Energie fließt in Getränkebeschaffung und Verteidigung des Terrains gegen Neonazis. Die Grenzen ihrer Welt aber sind weit Mitte der 90er Jahre in Leipzig. „Scherbenhelden“ heißt der neue Jugendroman (ab 14) des Schriftstellers Johannes Herwig.

Das Debüt vor drei Jahren war gleich ein Erfolg: In „Bis die Sterne zittern“ erzählt der 1979 in Leipzig geborene Autor von den „Leipziger Meuten“ und deren Aufbegehren in den 30ern gegen die Nazis. Was beide Romane verbindet, ist das Ringen der jungen Helden um Selbstbestimmung und eine Würde, die mit Freiheit zu tun hat – bei der Wahl der Träume und der Mittel. Dazu gehört politische Haltung ebenso wie das Entdecken der Liebe.

Johannes Herwig: Scherbenhelden. Roman. Gerstenberg Verlag;272 Seiten, 16 Euro Quelle: Gerstenberg Verlag

Ich-Erzähler Nino, 15, und sein Kumpel Max laufen auf der Flucht vor einem Ladendetektiv den Punks in die Arme, die auf der Wiese zwischen Kirche und Wurstbude eine Familie suchen, die sie zu Hause nicht finden. Unter ihren Füßen knirschen die zersplitterten Pläne der Eltern. Veränderungen sind oft äußerlich, so wie Ninos neuer Iro. „An den unverhohlenen Hass, der einem mit dieser Frisur, diesem Auftreten entgegenschlug, hatte ich mich noch nicht so richtig gewöhnt und besonders abends oder in der Nacht war ich immer auf der Hut“.

Gewöhnen will Nino sich auch nicht daran, dass der Vater in seiner Schumacher-Werkstatt immer weniger zu tun hat. Die Mutter lebt lange schon im Westen. Entfremdung bildet das Hintergrundrauschen in den Familien, Max wird der Umgang mit Nino verboten. Mitreißend erzählt Johannes Herwig von Kränkungen und Freundschaft. Und das so einfühlsam wie in seinem ersten Roman.

Info: Johannes Herwig: Scherbenhelden. Roman. Gerstenberg Verlag; 2020; 272 Seiten, 16 Euro

Tipp 5: Der Osten visuell. Sebastian Jungs „Ost Deutsch Now“

Sebastian Jung hat eine Reise gemacht. Für sein Buch „Ost Deutsch Now“ sammelte der Illustrator Eindrücke aus den Orten der ehemaligen DDR. Von Lost Places zieht er zur Kunst, besucht eine einsame Karl-Marx-Büste in einem Einkaufszentrum, zeigt Fotografien einer Bäckerei. Dort liegt, kunstvoll drapiert, nur noch die Fahne der DDR – Hammer und Sichel sind entfernt. Jung will die Frage klären: Was ist bedeutet „Ostdeutsch“ jetzt?

Zu Wort kommen auch Wissenschaftler, Aktivisten, Künstler und Journalisten, die sich mit dem Thema „Ostdeutsch“ auseinander setzen. In ihren Essays sprechen sie unter anderem über die immer wieder gegenwärtige Frage nach der Identität des Ostens, über den verlorenen Staat DDR oder auch über die Frage, welche politische Richtung der Osten einschlägt.

Sebastian Jung: Ost Deutsch Now, Kerber Verlag, 144 Seiten, 25 Euro. Quelle: Kerber Verlag

Jung, der seine Ausbildung an der Bauhaus-Universität Weimar absolvierte und in Jena geboren wurde, verzichtet in seinem Buch nur auf eines: Die Darstellung von Menschen. Stattdessen überbringt er mit statischen Fotografien und dazu gegensätzlich dynamischen Zeichnungen das Gefühl „Ostdeutsch“ auf einen Blickwinkel: Tristesse trifft auf Hoffnung, Graues auf Buntes. Dem Leser bleibt es selbst überlassen, die Bilder zu deuten. Die Bilder zeigen eine ungemütliche Aufgeräumtheit, wie die kaputte Fassade eines abgebildeten Hauses. Dazu kommen die Zeichnungen von Jung und vor jedem Kapitel die Texte der Beitragenden, so das am Ende vielleicht ein bisschen klarer werden könnte, was es heißt, wenn wir heute vom Gefühl „Ostdeutsch“ sprechen.

Info: Sebastian Jung: Ost Deutsch Now. Kerber Verlag; 2019. 144 Seiten, 25 Euro

Von Vanessa Gregor und Lilly Günthner