Der Osten schürft nach Lithium

Halle (Saale)

Es wird als das neue weiße Gold bezeichnet. Lithium wird benötigt, um Smartphones, Laptops und Energiespeichertechnik zu produzieren. Vor allem aber ist der Rohstoff unverzichtbar, um die Elektromobilität in Deutschland voranzutreiben – ohne Lithium gibt es keine Akkus für Elektroautos. Jetzt wollen auch die neuen Bundesländer in diesem sich abzeichnenden Milliardenmarkt mitmischen. „Es besteht die große Chance, im mitteldeutschen Wirtschaftsraum ein europäisches Lithium Valley aufzubauen“, sagt Ulrich Blum, lange Jahre Präsident des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle, und spricht von einem Cluster, das entstehen könnte.

Der Professor ist einer der Geschäftsführer des im vergangenen Spätsommer von der Privatwirtschaft gegründeten Deutschen Lithium-Instituts, das seinen Sitz in Halle hat. Entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Lithium forschen erfahrene Geologen, Materialwissenschaftler, Verfahrenstechniker und Ökonomen, um neue Geschäftsmodelle zu ermöglichen.

Wasserbedarf ruft Kritiker auf den Plan

Das weiße Leichtmetall verzeichnet eine hohe Nachfrage. Der weltweite Bedarf wird rasant nach oben fahren, von einer Verzehnfachung bis 2028 ist die Rede. Dann wären jährlich 1,6 Millionen Tonnen des Alkalimetalls erforderlich. Aktuell wird es in Australien sowie im Dreieck Argentinien-Bolivien-Chile gewonnen. Was dort Kritiker auf den Plan gerufen hat. Für eine Tonne Lithium werden 2,2 Millionen Liter Wasser benötigt. Die Salzseen mit den Vorkommen in Südamerika befinden sich aber in trockenen Regionen. Der Zugang zu Wasser wiederum ist eine entscheidende Lebensgrundlage.

Die Verarbeitung erfolgt ausschließlich in China. „Europa benötigt rund 300.000 Tonnen jährlich“, sagt Blum voraus. Die Batterie eines Tesla Modell 5 braucht zwölf Kilogramm dieses Elements. Bei einer Fertigungskapazität einer Lithiumraffinerie von rund 25.000 Tonnen pro Jahr sind also in Europa zwölf derartige Anlagen erforderlich, um die Batterieherstellung für die Pkw-Produktion abzusichern, rechnet der Ökonom vor. Akkus für Lkw oder beispielsweise große Speicher sind nicht eingerechnet.

Blum sagt, Importe seien kritisch zu sehen, „weil Lithiumhydroxid oder Batterien aus Sicherheitsgründen schlecht zu transportieren sind“. Das begünstige die Vor-Ort-Produktion. Rund die Hälfte der in Deutschland eingesetzten Batterien werde aktuell wegen Funktionsmängeln entsorgt – und zwar ohne Recycling, weil es dieses technologisch noch nicht großindustriell gebe. Die lithiumhaltigen Schlacken hätten eine Konzentration von ein Prozent und gingen aktuell in den Straßenbau. „Es liegt also mehr Lithium unter der Straße als auf ihr fährt“, bemerkt der Wissenschaftler.

Erster europäischer Lithiumkonverter soll 2024 in Betrieb gehen

Jetzt bahnt sich die erste Lithium-Fertigung in der Bundesrepublik an. Rock Tech Lithium Inc., ein Unternehmen, das auch zu den Gesellschaftern des Hallenser Instituts gehört, plant in Guben den Bau des ersten europäischen Lithiumkonverters – eine Fabrik, die aus dem Rohstoff das für die Batteriefertigung notwendige Lithiumhydroxid herstellt. „Wir werden der Lithium-Partner der Automobilindustrie“, sagt der Vorstandschef von Rock Tech, Dirk Harbecke, dessen Familie 20 Prozent der Anteile an der ­Gesellschaft hält, die ihren Sitz im kanadischen Vancouver hat. Der Standortentscheidung sei eine Suche in ganz Europa vorausgegangen.

Insgesamt werden bis zu 470 Millionen Euro investiert und 160 Arbeitsplätze geschaffen. Der Konverter soll 2024 seinen Betrieb aufnehmen und jährlich 24.000 Tonnen Lithiumhydroxid herstellen. Derartige Fertigungsstätten seien wichtig, „wenn Europas Autoindustrie nicht wie bei Halbleitern von ausländischen Zulieferern ­abhängig werden will“, betont ­Harbecke.

Noch existiert keine Lithium-Gewinnung in Europa. Es gibt aber Vorkommen etwa am Oberrhein sowie im Erzgebirge, auf deutscher wie auf tschechischer Seite. Die Deutsche Lithium GmbH mit Sitz in Freiberg geht davon aus, „dass wir 2025 in Größenordnung in die Produktion gehen“, so Geschäftsführer Armin Müller. Das Vorkommen wird mit 125.000 Tonnen angegeben, der geschätzte Wert liegt bei zehn Milliarden Euro. Von 250 Jobs, die entstehen könnten, ist die Rede.

Angesichts des wachsenden Bedarfs an Lithium seien die deutschen Vorkommen „auch im Erfolgsfall auf Dauer nicht ausreichend“, bewertet Wirtschaftswissenschaftler Blum. Das im Grundwasser des Oberrheins enthaltene Lithium wurde über Jahrmillionen aus den Gesteinen gelöst. „Das wächst also nicht nach.“ Mit der ­Folge, dass lithiumhaltige Erze oder Salze importiert werden müssten. Zudem stehe der Werkstoff noch kaum aus Recycling zur Verfügung. Gleichwohl seien die weltweiten Gesamtvorräte „auf viele Jahrzehnte ausreichend“. Das könne allerdings eingeschränkt sein durch die technische und wirtschaftliche Gewinnbarkeit und damit die kurz­fristige Zurverfügungstellung. Der Wiederaufbereitung will sich ­Harbecke annehmen. „Wir wollen altes Lithium recyceln“, sagt er. So soll der Kreislauf geschlossen ­werden. Und der Abbau könnte ­reduziert werden.

Von Ulrich Milde