Der TU Dresden droht ein wissenschaftlicher Skandal 

Dresden

Vorwürfe gegen die Arbeit eines Professors könnten dem Ansehen der TU Dresden schwer schaden. Auslöser ist eine Studie zur Betreuungssituation in psychiatrischen Kliniken in Deutschland. Der Gemeinsame Bundesausschuss, eines der hochrangigsten Gremien im deutschen Gesundheitswesen, wollte für die Vorgabe zur Fachkräfteausstattung den Sachstand untersuchen lassen. Deshalb wurde Psychologieprofessor Hans-Ulrich Wittchen mit einer Studie beauftragt. Wittchen war von 2000 bis 2017 an der TU Dresden Inhaber des Lehrstuhls für Klinische Psychologie und Psychotherapie.

Mitarbeiter tragen Vorwürfe vor

2019 hatten sich Mitarbeiter an den Ombudsmann der TU gewandt und die Arbeitspraktiken bei der Studie kritisiert. Die Universität setzte damals eine externe Untersuchungskommission ein, deren Bericht jetzt vor dem Abschluss steht. Nach Angaben der „ Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ ist es bei der Studie (dotiert mit 2,5 Millionen Euro) zu massiven Unregelmäßigkeiten gekommen. So sei der Eindruck erweckt worden, es seien 93 statt 71 Kliniken untersucht worden. Wo Daten einer Klinik gefehlt hätten, seien Daten einer anderen Klinik übernommen worden, schreibt die Zeitung unter Berufung auf die Untersuchung, die ihr vorliege. Zudem stehe unter anderem ein fragwürdiger Umgang mit kritischen Mitarbeitern im Raum. Die Kommission rege daher eine strafrechtlich Prüfung an.

Anzeige

Ende März 2017 war Wittchen in den Ruhestand getreten. Allerdings bleibt jeder auf Lebenszeit berufene Professor im Freistaat Sachsen auch nach der Emeritierung Angehöriger der jeweiligen Universität.

Kenner der Materie sehen in den Vorwürfen potenziell einen schweren Imageschaden für die TU Dresden, die derzeit zu den Exzellenzuniversitäten in Deutschland gehört. Seit 18. August 2020 wird die TU von Rektorin Prof. Ursula M. Staudinger geführt. Die Hochschule erklärte am Mittwoch auf Anfrage, im Januar 2019 seien Vorwürfe gegen einen ehemaligen Hochschullehrer der TU erhoben worden, dass Daten bei einer klinischen Feldstudie, die unter dem Dach der Gesellschaft für Wissenschafts- und Technologietransfer (GWT) – einer Tochtergesellschaft der TUDAG – lief, „nicht durchgängig ordnungsgemäß erhoben“ worden seien. Die TUDAG ist im Juni 2000 durch die Gesellschaft der Freunde und Förderer der TU Dresden e.V. gegründet worden.

Komplexität führt zu langer Untersuchungsdauer

Im April 2019 seien die Vorwürfe an die für solche Fälle vorgehaltene externe Untersuchungskommission übergeben worden. Der Leiter der Kommission, Prof. Hans-Heinrich Trute, erklärte laut TU, dass „aufgrund der hohen Komplexität und des Umfangs des zu prüfenden Materials“ sich eine lange Verfahrensdauer ergeben habe. Die Veröffentlichung des Untersuchungsberichtes werde für „voraussichtlich Ende Januar 2021“ erwartet. „Wir bitten um Verständnis, dass sich die TU Dresden erst nach Abschluss des Untersuchungsverfahrens, das heißt, wenn ihr der Abschlussbericht der Untersuchungskommission vorliegt, äußern kann“, erklärte Rektorin Staudinger gegenüber DNN.

Gegenwärtig liege ein Entwurf den beteiligten Parteien zur Kommentierung vor. „Die TU Dresden hat höchstes Interesse an der lückenlosen Aufklärung dieses Sachverhaltes und wird alles tun, was dafür notwendig ist.“

Hans-Ulrich Wittchen verwies darauf, dass die Vorwürfe im Entwurf des Kommissionsberichts erhoben würden. „Sie beziehen sich auf einen – 6 Monate vor Projektende verfassten – vertraulichen Bericht“ zu der Studie. Sein Anwalt habe am 21. Dezember die Aufforderung erhalten, bis 31. Januar Stellung zu nehmen. Dem werde er nachkommen, sobald er den Bericht habe lesen können.

Wissenschaftler verteidigt seine Arbeit

Auf die Frage, ob er bei der Studie betrügerisch gehandelt habe, antwortete Wittchen mit „Nein“. Ihm werde auch an keiner Stelle des Berichts betrügerisches Handeln vorgeworfen. Zum Vorwurf der „Datenmanipulation“ betonte er, vorgenommene Daten-Ergänzungen (Imputationen) in einem Teil der Studie seien vorgenommen wurden, um angeforderte Zwischenauswertungen durchzuführen. Auf die Ergebnisse habe das keinen Einfluss.

Er bedaure, dass die – im Kontext der Feldarbeit erfolgten – 14 teilweisen oder vollständigen Ersetzungen von Daten „nicht entfernt wurden, obwohl sie vorübergehender Natur waren“. Er habe sich „keine bewussten Manipulationen vorzuwerfen“. Gegenüber der Kommission habe er „unbeabsichtigte Fehler“ eingeräumt. Er sprach von einem „immensen Zeit- und auch politischen Druck“, der die Fehlerwahrscheinlichkeit erhöht habe. Was die Kommission nach seiner Stellungnahme empfehlen werde und wie die Rektorin am Ende damit umgehen könnte, sei „derzeit reine Spekulation“.

Von Ingolf Pleil