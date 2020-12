Deutschlands Corona-Hotspot Altenburger Land: Zehn Thesen, wie es so weit kommen konnte

Altenburg

Die Krise begann schleichend. Im März dieses Jahres, an einem Freitag, den 13., meldete das Landratsamt die ersten zwei Coronafälle im Altenburger Land. Zwei Männer hatten sich auf einer Urlaubsreise infiziert. Wenig später die erste Allgemeinverfügung zur Eindämmung, binnen vier Monaten 75 Infektionen. Und schon Ende Juni schien der Spuk vorbei, galt der Landkreis als coronafrei.

Exakt ein halbes Jahr später macht das Altenburger Land Schlagzeilen als Deutschlands größter Corona-Hotspot. Wenngleich der wichtigste Gradmesser, die Sieben-Tage-Inzidenz, täglich pendelt – am Montag liegt sie bei 559,32 – bleibt Thüringens östlichster Landkreis im Spitzenfeld der am schlimmsten von Corona betroffenen Regionen bundesweit. Wie konnte es so weit kommen? Zehn Thesen zu den Entwicklungen der vergangenen sechs Monate.

Anzeige

These eins: Das Gesundheitsamt ist chronisch unterbesetzt

Das Gesundheitsamt des Altenburger Landes sendet seit Monaten ein Dauersignal: Überlastung. Die Arbeit staut sich, die personelle Aufstockung nach dem Salamiprinzip wirkte zwar zeitweise entlastend, konnte die angespannte Situation aber nicht grundlegend verändern. Zudem sind die Arbeitsbedingungen im Amt geeignet, das Virus auch innerhalb der Behörde weiterzuverbreiten. Covid-19-Fälle im Team brachten auch Kollegen eine Quarantäne ein. Dadurch geriet unter anderem der Versand von Quarantänebescheiden an Kontaktpersonen in Verzug. Die Telefon-Hotline des Gesundheitsamtes ist laut Berichten von LVZ-Lesern teils tagelang nicht erreichbar. Amtsarzt Prof. Stefan Dhein meldete dem Gesundheitsministerium schon im November „anhaltende Belastungen“, durch die es „in sämtlichen Aufgabenbereichen zu Behinderungen bei der Erfüllung der Aufgaben“ komme.

These zwei: Es gibt eine hohe Dunkelziffer von Ansteckungen

Betroffene berichten, dass sie nicht getestet wurden, obwohl sie direkten und längeren Kontakt zu einem Corona-Infizierten hatten. Das erhöht die Dunkelziffer. Dabei gibt es viel zu tun: Eine Behördensprecherin sprach im November von etwa 10 Kontakten pro Infiziertem, die nachverfolgt werden müssten. Das bedeutet allein nach den drei Weihnachtstagen mehr als 3000 Nachverfolgungen.

These drei: Der Landrat bremst bei Eindämmungsmaßnahmen

Als das Altenburger Land Ende Oktober mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 125 bereits den höchsten Wert in Thüringen hatte, wehrte Landrat Uwe Melzer ( CDU) zusätzliche Einschränkungen als unverhältnismäßig ab, wollte über die allgemeinen Thüringer Regeln nicht hinausgehen. Sogar das Fiebermessen an Schulen – im Frühsommer noch verteidigt – war im Herbst kein Thema mehr. An dieser Haltung änderte sich auch in den Folgewochen nichts, obwohl nach LVZ-Informationen das Landesverwaltungsamt zusätzliche Maßnahmen zur Kontaktbeschränkung anmahnte.

Lesen Sie auch: Zu viele Tote in Dresden: Krematorien kommen mit der Einäscherung nicht hinterher

Der Landkreis lenkte erst Ende November ein. Zu diesem Zeitpunkt sprach sich der Amtsarzt unter anderem für ein Verbot privater Feiern und für Fahrgastzahlbeschränkungen im öffentlichen Nahverkehr aus. Beide Aspekte fanden sich in der von Melzer unterzeichneten, am 12. Dezember in Kraft getretenen Verfügung aber offiziell nicht wieder – stattdessen betonte das Landratsamt, dass Besuche bei Freunden und Bekannten weiter erlaubt seien. Auch auf ein generelles Alkoholverbot in der Öffentlichkeit wurde verzichtet – das setzte wenig später dann das Land durch.

These vier: Wenig Fokus auf Infektions-Hotspots

Da die gemeindescharfe Auswertung von Coronafällen trotz vorhandener Software nicht praktiziert wird, erfahren Bürgermeister nicht von lokalen Ballungen in ihren Kommunen. Eine Ausnahme bilden Einrichtungen wie Pflegeheime. Allerdings ist dort das Prinzip der Serie nach wie vor nicht durchbrochen. Nach dem großen Ausbruch in einem Heim in Altenburg-Nord mit 112 Infizierten folgten weitere, zuletzt in Lucka mit 50 Betroffenen. Mit den vom Bundesgesundheitsministerium offerierten Corona-Schnelltests gegen Masseninfektionen hätte sich mutmaßlich einiges verhindern lassen. Doch während andere Kreise und Städte in Thüringen diese Tests bereits rege nutzten, versagte das Gesundheitsamt Altenburger Land zunächst die Bewilligung der nötigen Testkonzepte. Gravierend war im Oktober zudem die Infizierung fast aller Teilnehmer einer Chorprobe in Altenburg. Die Chorarbeit wurde trotzdem nicht sofort untersagt.

These fünf: Es wird wenig kontrolliert

Die Personaldecke im Landratsamt ist dramatisch dünn, spätestens seit Corona dort ganze Abteilungen lahmlegt. Zwar wird die Polizei um Amtshilfe gebeten, doch offenkundige Verstöße gegen Corona-Regeln in Bussen oder im öffentlichen Raum sind wahrnehmbar, die Wahrscheinlichkeit eines Bußgeldes gering.

Lesen Sie auch: Österreich: Skisaison startet ohne Ischgl und Saalbach-Hinterglemm

These sechs: Der hohe Altersdurchschnitt treibt die Zahlen

Der Landkreis gehört demografisch zu den ältesten im Bundesgebiet. Damit ist die Gruppe der Risikopersonen in Relation zur Gesamtbevölkerung vergleichsweise groß. Das wirkt jetzt, da die Zahlen ohnehin überall höher sind als im Frühjahr, wie ein Turbo in der Statistik.

These sieben: Berufspendler schleppen das Virus ein

Mehrere Tausend Einwohner des Altenburger Landes pendeln die Woche über zum Arbeiten nach Sachsen. Der Nachbar-Landkreis Zwickau gehört jedoch zu den am stärksten betroffenen Regionen Deutschlands.

These acht: Die Geduld leidet unter Intransparenz

Drei Beispiele, warum sich Bürger nicht mitgenommen fühlen: Im November wird in Altenburg ohne rechtzeitige Vorankündigung eine Sporthalle geschlossen, um sie fürs Gesundheitsamt zu nutzen. Landrat Melzer verzichtet während der Pandemie – anders als mehrere Bürgermeister – auf erklärende und motivierende Video-Ansprachen. Das Landratsamt publiziert zwar täglich Zahlen, eine journalistische Begleitung des Alltags der Mitarbeiter zur Würdigung der kräftezehrenden Arbeit in der Gesundheitsbehörde wird aber trotz mehrerer Anfragen dieser Zeitung abgelehnt.

These neun: Die politische Ablehnung schlägt sich nieder

Der Jenaer Extremismusforscher Matthias Quent stellte fest, dass einige Regionen mit hohem AfD-Wähleranteil – wie etwa Hildburghausen und das Altenburger Land – zugleich besonders stark von Corona betroffen sind. Ein Zusammenhang mit der Einstellung von AfD-Politikern zu Corona-Schutzmaßnahmen sei denkbar, allerdings nicht erwiesen.

Lesen Sie auch: Wie läuft die Corona-Impfung ab?

These zehn: Das Landratsamt nimmt zögerlich Hilfe an

Greiz und Sonneberg holten schon im Mai die Bundeswehr, um Coronatests in großem Umfang zu realisieren – da lag dort der Inzidenzwert bei etwa 70. Im November setzte auch Hildburghausen auf Soldaten, ebenfalls für einen Massentest. Im Altenburger Land traf die Bundeswehr nach einem Hilferuf von Landrat Melzer erst am 14. Dezember ein – zur Unterstützung in Klinik und Pflegeheimen.

Bereits im Mai hatte die Landesregierung dem Gesundheitsamt personelle Verstärkung mit Hilfe des Freistaates angeboten – der Landkreis verzichtete. Man werde das Angebot später nutzen, sagte ein Landkreis-Sprecher im Mai, sobald sich die Fallzahlen verschlechtern.

Von Kay Würker