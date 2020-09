Dieser Mann hat die meisten Air-Jordan-Sneaker

Halle

„Eine Vollmeise wie früher habe ich nicht mehr“, sagt Tobias Ay lachend. Der 44-jährige Hallenser nennt die vielleicht größte Basketballschuh-Sammlung Deutschlands mit Modellen von NBA-Superstar Michael Jordan sein eigen. 380 seiner rund 450 (ungetragenen) Paare stammen aus dessen zahlreichen Kollektionen. Ein Besuch in einer halleschen Wohnung, in der durch fast jede Ecke ein Hauch von Basketball weht.

Erweckungserlebnis 1992

Begonnen hat alles im beschaulichen Köthen, wo Ay 1991 mit Freunden im Leichtathletikverein eigentlich nur zur Erwärmung Basketball spielt. „Schnell war Basketball nicht nur zu Beginn, sondern auch am Ende der Trainingseinheit angesagt. Ein halbes Jahr später waren wir ein Basketballverein“, blickt er zurück. Und dann? Dann kommt das Erweckungserlebnis: der Auftritt des Dream Teams – also der damals besten US-amerikanischen Basketballer aus der Profiliga NBA – bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona. Da schwelgt er noch immer in Erinnerungen.

Im selben Jahr besucht Familie Ay – der Name hat hugenottischen Ursprung, die Sippe stammt aus dem Raum Dresden – Tobias Bruder Robert in den USA, der dort an einer Highschool sein Austauschjahr verbringt. Und in einem Sportladen stehen sie dann: Ein Paar Basketballschuhe – in Fachkreisen Sneaker genannt – aus der Serie von NBA-Star Scottie Pippen, das in Deutschland damals 329 Mark kostete, und der „7er Air Jordan“ – also Basketballschuhe der 7. Kollektion von Michael Jordan.

Und nicht etwa das Heim- oder Auswärts-, sondern sogar das All-Star-Modell. „Mit den beiden Paar Schuhen hat die Vollmeise angefangen“, grinst Ay heute, nachdem Mutter damals erfolgreich zum Kauf gedrängt werden kann und Vater das andere Paar offiziell für sich selbst erwirbt – es wenige Tage später aber dem Filius übereignet.

Dann geht es Schlag auf Schlag. Vor allem Jordan-Schuhe finden via Otto-Online-Shop und Ebay oder durch die tatkräftige Unterstützung von Kumpel Marcus Hopf, der in Leipzig einen Sportladen betreibt, den Weg in die Wohnung nach Halle, Dort studiert Ay BWL. Später kommen Modelle von Kobe Bryant, LeBron James, Vince Carter und Allen Iverson dazu.

Ständig neue Sondermodelle

„Man hat heutzutage keine Chance mehr auf eine vollständige Sammlung“, weiß der Experte. Früher habe es im Jahr pro Kollektion stets nur ein Heim-, ein Auswärts- und eventuell ein All-Star-Modell gegeben. Jetzt laufe dies völlig aus dem Ruder. „Für jedes Event und jeden Schnickschnack gibt es ein Sondermodell.“ Den „7er Air Jordan“ gebe es mittlerweile in 40 Ausführungen, von denen er 26 in seinen Schränken habe. Man komme einfach nicht hinterher. Hinzu kämen limitierte Editionen – also weltweit nur 500 Paar pro Schuhgröße. Aktuell sei jetzt übrigens der „34er Air Jordan“.

„Gefällt mir nicht – kauf ich nicht“, lautet mittlerweile sein Motto. Dennoch kommt im Schnitt pro Woche ein neues Paar – oft um die 200 Euro teuer. „Früher waren es auch schon mal fünf pro Woche“, lacht Tobias, der in der Finanzbranche tätig ist.

7er mit emotionalstem Wert

Und sein Favorit? „Der 7er ist vielleicht nicht der schönste Sneaker, hat aber den emotionalsten Wert für mich“, überlegt er nicht lange und nimmt einen Schluck Kaffee. Der teuerste Schuh in seiner Sammlung wird derzeit auf der Internet-Plattform stockx.com mit 2500 Euro gehandelt.

In den letzten Tagen habe er sogar zwei Paar verkauft – aber eher aus Platzgründen. „Gott sei Dank“, schallt es da – nicht ganz ernst gemeint – aus dem Nebenraum, wo Gattin Nicole im Homeoffice sitzt. Seit vielen Jahren toleriert sie das verrückte Hobby ihres Mannes. Einst half sie auch tatkräftig, dass ihr Tobias vor einigen Jahren in Berlin bei einer Autogrammstunde des im Januar tödlich verunglückten Kobe Bryant auf sämtlichen gewünschten Devotionalien den Schriftzug der NBA-Legende ergattern konnte.

Schuhgeschenke von der Gattin

„Beim Verkauf ist es schon ein bisschen so, als ob man sich von einem Lieblingsspielzeug trennt. Vorher habe ich mir die Schuhe noch mindestens fünfmal angeschaut – bis Nicole gemeint hat, ich solle ihr nicht auf die Nerven gehen“, erzählt Ay augenzwinkernd und verrät: „So sechs, sieben Paar habe ich auch von ihr schon geschenkt bekommen.“

Und die Söhne Koby (9, benannt nach Kobe Bryant) und Yani (5)? Ganz der Papa? „Wie man’s nimmt. Sie spielen recht erfolgreich Fußball und tolerieren meinen Tick“, sagt der Saalestädter, der als Aktiver mit seinen Kumpels 1996 die Deutsche Meisterschaft im Streetball seiner Altersklasse gewann und später einige Jahre in der 2. Regionalliga für Furore sorgte. Natürlich nicht in einem seiner Sammlerpaare! Dafür kauft er die Schuhe lieber ein zweites Mal. Und warum Sneaker-Baron? „Ich habe ein Synonym für meine Schuhverrücktheit gesucht. Im Englischen klingt es cool, viele nennen mich mittlerweile nur noch Baron“, sagt Ay.

Schätze im Originalkarton

Es gibt nur ein Problem mit der bemerkenswerten Sammlung: Basketballschuhe sind keine Münzen. Über die Jahre und Jahrzehnte nagt der Zahn der Zeit an ihnen. „Sie bleichen an bestimmten Stellen aus und die Weichmacher im Klebstoff und in den Kunststoffbereichen schwinden“, weiß Ay, der seine Schätze mittlerweile nur noch in den Originalkartons aufbewahrt. Frühere Modelle, die noch genäht wurden, seien da beständiger. Doch ans Auflösen seiner Sammlung denkt er deshalb nicht, höchstens an eine Reduzierung. „Aber keinesfalls gebe ich die für mich schönsten weg – die in den Chicago-Bulls-Farben Schwarz, Rot und Weiß.“

http://sneaker-baron.shoes

Von Martin Pelzl