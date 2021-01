Groitzsch/Pödelwitz

In Pödelwitz knallen die Sektkorken. Der über zehn Jahre andauernde Kampf um die Rettung des Dorfes vor den Kohlebaggern ist endlich von Erfolg gekrönt. Die Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft (Mibrag) teilte am Donnerstag mit, dass sie auf den Abbau der Kohle unter Pödelwitz und im Abbaufeld Groitzscher Dreieck verzichtet. Damit bleiben dieses Dorf und der nahe gelegene Ortsteil Obertitz (beide Stadt Groitzsch) bestehen. „Das ist jetzt das grundsätzliche Signal dafür, dass das Dorf erhalten bleibt“, freut sich Jens Hausner, Sprecher der Bürgerinitiative (BI) „Pro Pödelwitz“.

Nicht mehr in seiner Existenz bedroht: Das sächsische Dorf Pödelwitz. Quelle: Jens Paul Taubert

Umsiedlung von mehr als 100 Menschen nach Groitzsch

Das Vorhaben, Pödelwitz der Kohle zu opfern, ist schon Jahrzehnte alt. 130 Menschen wohnten einmal dort. Die Mibrag, schon im Tagebaufeld Schleenhain aktiv, hatte auf das Abbaurecht fürs benachbarte Vorranggebiet spekuliert und die Umsiedlung der Bewohner organisiert. 110 folgten dem Angebot des Unternehmens, das sich damit Flächen sicherte. 2015 konnte ein großer Teil der ehemaligen Pödelwitzer nach Groitzsch umziehen. Nur noch ein harter Kern blieb und kämpfte fortan für den Erhalt der Heimat.

Nach langem Tauziehen hat die Mibrag auch auf öffentlichen Druck ihre Ambitionen für den Tagebau Vereinigtes Schleenhain angepasst. Dazu erklärt Armin Eichholz, Vorsitzender der Geschäftsführung: „Wir haben mit der überarbeiteten Bergbauplanung für den Tagebau Vereinigtes Schleenhain eine weitreichende und verantwortungsvolle Entscheidung für die Region und für unser Unternehmen getroffen.“ Mit dem vom Bund beschlossenen Kohleausstieg verkürze sich die Laufzeit des von der Mibrag mit Kohle belieferten Kraftwerkes Lippendorf auf Ende 2035. Die aktuellen Änderungen für den Tagebau tragen diesem Umstand und der veränderten Situation am Energiemarkt Rechnung.

Mibrag hält 80 Prozent der Grundstücke und Höfe in Pödelwitz

In der Vergangenheit hatte es immer wieder Demonstrationen von Umweltaktivisten im Tagebau gegeben. Seitens der sächsischen Grünen im Landtag wurde die Forderung laut, endlich Klarheit für den Ort und seine Bewohner zu schaffen. „Ohne die grüne Regierungsbeteiligung wären wir nicht so schnell zu dem Ergebnis gekommen“, sagte Hausner. Jetzt müssten sich Gespräche über die Entwicklung des Ortes und über den Umgang des Bergbauunternehmens mit seinem Eigentum anschließen.

Die Mibrag, so der BI-Sprecher, besitze 80 Prozent aller Grundstücke im Ort. Angesichts des Mangels an Wohnraum und Grundstücken im nahen Leipzig dürfe das Unternehmen jetzt nicht auf Jahre mit seinen Immobilien spekulieren. Pödelwitz müsse schnell wieder besiedelt werden und das unter Einbeziehung der verbliebenen Bewohner. Aktuell leben noch 37 Menschen im Dorf, sagt Hausner der LVZ. Diese müssten in Gespräche und Entscheidungen zur Wiederbelebung des Ortes eingebunden werden. Hausner erinnert an eine Dorfentwicklungskonzeption, die die Bewohner im vorigen Jahr aufgestellt hatten.

Bürgermeister: Entwicklungschancen für zwei Dörfer

„Ich sehe die Entscheidung mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, sagt der Groitzscher Bürgermeister Maik Kunze ( CDU), der telefonisch von Mibrag-Chef Eichholz informiert wurde. „Natürlich bin ich froh, dass beide Ortslagen nicht mehr in Anspruch genommen werden sollen.“ Das sei wichtig für die Einwohner. Zudem eröffne es der Stadt Möglichkeiten für die Entwicklung dort. „Wir können ganz anders planen.“

Andererseits wirken sich der jetzige Beschluss und das künftige generelle Kohle-Aus auf die Mibrag und ihre Mitarbeiter, die Kumpel, aus, so Kunze weiter. „Aber die Entscheidung ist wohl doch auch gut fürs Unternehmen, hat mir Dr. Eichholz gesagt.“ Letztlich ist das Ganze für ihn nicht überraschend, so der Stadtchef, weil die gesetzlichen Regelungen zum Ausstieg klar sind. „Das Zeitfenster, die Kohle unter Pödelwitz zu holen und das Groitzscher Dreieck neu zu eröffnen, hat sich ja immer mehr geschlossen. Es sind kaum noch 15 Jahre.“

Gespräche von Groitzsch und Mibrag vereinbart

Kunze hat mit Eichholz Gespräche zur Entwicklung von Pödelwitz vereinbart. „Wir haben da schon eine Erwartungshaltung. Und ich gehe von einem partnerschaftlichen Verhalten der Mibrag aus, wie bisher.“ Andererseits müsse berücksichtigt werden, dass der aktuelle Tagebau noch weiterläuft, was den Ort tangiert. „Auch die folgende Rekultivierung wird Immissionen bringen, was wohl eine schnelle Vermarktung schwierig gestalten könnte.“

Gewisse Bedenken angesichts der Entscheidung der Mibrag, auf die Kohle unter den beiden Orten zu verzichten, hat der Neukieritzscher Bürgermeister Thomas Hellriegel ( CDU). „Ich weiß nicht, ob der Betrieb des Kraftwerkes Lippendorf damit bis 2035 sichergestellt ist.“ 2035 ist laut Kohleausstiegsgesetz das Jahr, in welchem das Braunkohlekraftwerk des Lausitzer Energieunternehmens Leag abgeschaltet werden muss.

Von Birgit Schöppenthau, André Neumann, Olaf Krenz