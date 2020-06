Region Döbeln

Sein goldener Brustpanzer glänzt in der Sonne. Breitbeinig steht er auf der Oberbrücke in Döbeln, lehnt sich über die Brüstung, schaut in den Fluss. Die schwarzen Latex-Strumpfhosen mit Strapsen, das rote Leibchen, der gelbe Helm, das freizügig zur Straße hin präsentierte Hinterteil – das alles erregt großes Aufsehen in der kleinen Stadt, wenn der Amazonen-Krieger durch die Straßen stolziert.

Diese Bezeichnung hat sich der Mann, der sein Alter lieber geheim hält, selbst gegeben. Sein richtiger Name ist Stefan Jaroschinski, er lebt im mittelsächsischen Frankenberg. Das ungewöhnliche Outfit fällt natürlich auf. Die Amazone/der Krieger (?) ist nicht zum ersten Mal in der Region. Einige kennen ihn aus sozialen Netzwerken. Und so zücken auch diesmal viele ihre Handys, machen Fotos, Filme, vorbeifahrende Autos hupen, es gibt sogar einen kleinen Stau am Kreisverkehr. Manche staunen einfach nur mit offenem Mund.

Der Amazonen-Krieger, alias Stefan Jaroschinski, im Schatten des Döbelner Wappenhensch-Parks. Quelle: Olaf Büchel

„Leute schlechter drauf“

„Ich bin ganz privat hier. Ich will schauen, wie die Leute reagieren. Ich möchte nette Menschen kennenlernen, mit ihnen ins Gespräch kommen“, nennt Jaroschinski seinen Antrieb. Als Archäotechniker fertigt er Repliken für Museen. Gerade sei ein Auftrag fertig geworden, den er in die Post gegeben hat. „Das Wetter ist schön, da habe ich mir frei genommen und gedacht: Heute ist Döbeln dran!“ Er war schon mal in der Stadt. Diesmal sei ihm aufgefallen, dass die Menschen etwas angespannter wirken, nicht so gesprächig sind, auch abweisend reagierten. „Die Leute sind irgendwie schlechter drauf. Das könnte auch an Corona liegen“, vermutet der Frankenberger, der eigentlich aus Oberbayern stammt, wie sein Akzent verrät.

Gelächter gibt es immer

Stefan Jaroschinski will nicht negativ provozieren. Er hat Spaß daran, seine Fantasie auf diese Art auszuleben, dem üblichen Spießertum etwas entgegenzusetzen. Das macht er so schon seit 20 Jahren. „Gelächter gibt es eigentlich immer. Ich werde aber auch manchmal angemacht. Gerade haben mich ein paar Migranten beschimpft, als schwul bezeichnet. Ich bin nicht schwul, aber lerne viele Schwule und Lesben kennen. Die bezeichnen mich als mutig, wenn ich so öffentlich auftrete. Und ich kann mich gut in ihre Lage versetzen, anhand dessen, was mir widerfährt“, beschreibt der Amazonen-Krieger. Er war verheiratet, ist es nicht mehr. Nicht wegen seiner Neigung. „Meine Frau hat das gewusst und akzeptiert, sie wollte sich nur nicht so mit mir zeigen.“

Antike nachempfunden

Von Polizisten sei er schon anhalten worden. Die hätten gefragt, ob er mal ins Alkohol-Messgerät blasen könne. „Klar, war negativ.“ Polizisten waren es auch, die ihn auf die Idee brachten, dass er irgendwie eine Kunst-Figur ist. „So hatte ich das vorher nie gesehen.“ Fakt und für Jaroschinski wichtig ist, dass seine „ Rüstung“ keinem Hirngespinst entspringt, sondern dass es sich um Nachbauten antiker Gegenstände handelt: „ Brustpanzer, Helm, das ist alles Originalen nachempfunden. Das ist etruskisch, süditalisch, hat es alles in der Zeit vor Christus gegeben, wie Freskenmalereien beweisen.“

Visitenkarten aus der Brustschale

Der Frankenberger schwitzt in der Abendsonne unter seiner ungewöhnlichen Kopfbedeckung. Er möchte jetzt zurück zu seinem Auto und nach Hause. Es sei trotz der Anmache doch noch ganz gut gewesen, in Döbeln. Vor allem das freundliche Gespräch mit einer Schmuckdesignerin in deren Atelier. Der Amazonen-Krieger sagt es, klappt eine der beiden gelben Brustschalen auf und überreicht zum Abschied zwei Visitenkarten. Dann stakt er mit seinen Absatzstiefeln davon. Er wird wieder kommen.

Von Olaf Büchel