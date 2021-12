An Heiligabend 2020 brannte ein Mehrfamilienhaus in Lietzow auf Rügen. Alle Menschen konnten gerettet werden, aber im Anschluss brach unter den Mietern Streit aus, der teilweise bis zur Anzeige führte. Wie geht es den Mietern heute, was ist mit den Spenden passiert und wann kann das Haus wieder bewohnt werden?