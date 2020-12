Der Freistaat Sachsen ist das derzeit am stärksten von der Corona-Pandemie betroffene Bundesland. Da es dort zunehmend Engpässe in der Versorgung von lebensbedrohlich erkrankten Patienten mit Covid-19 gibt, hat Mecklenburg-Vorpommern seine Hilfe angeboten. Am Dienstag sind die ersten Personen zur Behandlung eingeflogen worden.