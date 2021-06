Rostock

Der Musiker und frühere Puhdys-Frontmann Dieter Birr (77) ist seinen Fans besser unter seinem Künstlernamen „Maschine“ bekannt. Die Puhdys haben sich 2016 aufgelöst. „Maschine“ hat jetzt sein fünftes Studioalbum für Ende 2022 angekündigt und bereits die Single „Bessere Tage“ veröffentlicht. Darin verarbeitet er die Depressivität und Hilflosigkeit des vergangenen Jahres, verbreitet aber auch Optimismus für die Zukunft.

Als wir uns vor zwei Jahren zuletzt gesprochen hatten, warst du gerade in Krebs-Therapie. Wie geht es dir heute?

Mir geht es sehr gut, ich bin komplett geheilt. Es gab verschiedene Nachuntersuchungen, die alle positiv ausgegangen sind, denn die Befunde waren alle negativ.

Du bist also fit und kannst wieder auf die Bühne gehen?

Na ja, ich warte darauf, dass ich endlich wieder raufdarf. Es gab ja im Sommer 2020 mal so ein kurzes Strohfeuer, da konnte ich zweimal mit Uwe Hassbecker zusammen auftreten, aber dann war schon wieder Schluss. Das Projekt mit Hassbe heißt: „Maschine intim – Lieder für Generationen“. Davon gab es ein paar Testkonzerte in einem kleineren Klub mit 180 Leuten. Wir wussten ja nicht, wie das bei den Leuten ankommt und die wussten auch nicht, was sie erwartet. Aber es war richtig gut, die Leute waren begeistert, aber dann kam Corona dazwischen. Teilweise sind ja unsere Konzerte bereits zum dritten Mal verschoben worden. Wir hoffen natürlich alle, dass es bald wieder losgehen kann. Ein paar Einschränkungen wird man wohl noch eine Weile ertragen müssen, aber ich hoffe, dass wieder ein halbwegs normales Leben möglich wird, dass die Leute in die Konzerte kommen und die Künstler auf die Bühnen gehen können.

Was wird aus der Rocklegenden-Tour mit City und Silly?

Die war ja zuerst auf 2021 und inzwischen sogar auf 2022 verschoben worden. Am 19. Februar werden wir nach jetzigem Stand in Rostock spielen.

Der Ex-Puhdys-Sänger Dieter "Maschine" Birr bei einem Presstermin. Quelle: Jens Kalaene/dpa (Archiv)

Was hat denn das Corona-Jahr mit dir gemacht? Hattest du Zeit, kreativ zu werden?

Das Eigenartige war ja, dass man nie so richtig wusste, wie es weitergeht. Ein paar Hoffnungen gab es ja immer mal wieder – im Sommer ein paar Lockerungen und dann ging’s wieder los mit Corona. Und da fehlte mir irgendwie die Motivation, etwas Neues zu machen, weil man nicht so genau wusste, was kommt. Ich brauche auch immer ein bisschen Druck, so wie jetzt, wenn ein neues Album in Sicht ist. Seitdem das klar ist, habe ich sofort angefangen zu arbeiten und hatte auch gleich einen ersten Text.

Du meinst deine aktuelle Single, die letzte Woche erschienen ist?

„Bessere Tage“, genau. Seit also klar war, dass ich bei einer neuen Plattenfirma ein Album machen kann, hieß es: Schnell Musik machen, wir wollen ein Video drehen! Den Text hatte ich schon, aber die Musik fehlte noch. Die habe ich dann im Studio aufgenommen. Schon eine Woche später ging es mit dem Videodreh los. Das ging alles ganz schnell. Die Plattenfirma fand den Song total stark. Ja – und jetzt bin ich laufend am Texten und Songschreiben. Und ich werde auch wieder mit anderen Textern zusammenarbeiten, denn da kommen immer ein paar interessante Ideen bei raus.

Also, was am Ende zu hören sein wird, musst du dir jetzt erst noch einfallen lassen?

Genau so ist es. Das ging wirklich alles sehr schnell. Ich hätte das auch noch gar nicht bekanntgegeben, wäre die Single nicht gewesen. Aber jetzt ist es natürlich gut, dass die Leute schon wissen, dass es nicht bei dem einen Lied bleibt, sondern auch noch ein Album kommt. Aber das muss natürlich komponiert, arrangiert, aufgenommen, gemischt und gemastert werden. Und wenn Du so ein Lied komponierst, muss das auch erst mal ein bisschen liegen, damit man weiß, ob es einem in zwei Wochen auch noch gefällt. Das entwickelt sich. Dann kommt hier noch mal eine andere Gitarre dazu oder da noch ein paar Streicher. In der Regel fange ich mit Gitarre oder Keyboard an und alles andere wird nach und nach drum herumgebastelt. Der Gesang muss aus dem Mund wachsen, wie ich immer sage. Ich singe so ein Lied immer mehrmals, bis ich weiß, welche Variante die beste ist. Das muss dann automatisiert sein, damit man sich dann auch sicher ist, wie die Melodie geht. Also, das geht jetzt alles erst noch los, das Album wird Ende 2022 erscheinen.

Wird es ein reines Soloalbum oder wirst du auch wieder Gäste haben?

Das kann ich dir jetzt noch gar nicht sagen. Es wird natürlich ein Soloalbum, aber den einen oder anderen Gast kann ich mir sicherlich vorstellen. Aber darüber habe ich mir noch keinen Kopf gemacht, denn jetzt geht es erst mal darum, überhaupt Songs zu schreiben. Und dann muss man sehen – oft kommt einem dann erst die Idee, wenn man den Text hat, dass man sagt: Ach, das könnte ich mir jetzt gut vorstellen, dass der oder die vielleicht mitsingen oder -spielen könnte. Bei meinen letzten Alben waren ja viele dabei, etwa Dirk Michaelis, Heinz Rudolf Kunze, Mecki von Omega, Wolfgang Niedecken, Toni Krahl oder Julia Neigel. Also, das waren schon immer sehr interessante Gäste, aber für die neue Platte kann ich da wirklich noch nichts zu sagen.

Wird deine Tourband das Album mit dir einspielen oder machst du alles allein?

Das Meiste mache ich allein. Ich habe ja unseren Keyboarder Marcus Gorstein, mit dem ich bereits produziert habe, und auch Lukas Scharf, der bei der Puhdys-Unplugged-Tour mal als Aushilfskeyboarder dabei war. Uwe Hassbecker wird wieder ein paar Gitarren-Stimmen beisteuern und Felix Lehrmann spielt Schlagzeug. Aber alle anderen Gitarren und den Bass spiele ich in der Regel selbst.

Dieter „Maschine“ Birr als Frontmann der Puhdys bei einem Konzert im Jahr 2013. Quelle: Jens Wolf/dpa (Archiv)

Noch mal zurück zur Single: Das neue Lied beschreibt ja sehr bildhaft diese deprimierende Corona-Zeit. Dennoch heißt das Lied: „Bessere Tage“. Wie wichtig ist dir Optimismus?

Ich denke mal, die Leute sehnen sich alle danach, dass erst mal Schluss ist. Und es nützt ja nichts, zu singen, dass alles Scheiße ist. Das hat ja nun wirklich jeder mitbekommen. Und darum singe ich am Schluss „bessere Tage“ und „Ich weiß, sie kommen wieder, all die ungesungenen Lieder“. Das ist doch der Wunsch von allen, sich wieder frei bewegen zu können, feiern und tanzen zu gehen. Ich denke, es ist wichtig, den Leuten Mut und ein positives Gefühl zu machen. Darum heißt es „Bessere Tage“ obwohl wir ja eigentlich tragische Tage hatten. Das haben wir ja alle noch nie erlebt, vor allem nicht so lange. Und wer weiß, was noch kommt.

Du bist jetzt 77 und könntest dich auch einfach entspannt zurücklehnen. Aber trotzdem bleibst du aktiv. Woher kommt die Energie?

Die habe ich einfach. Was hätte ich davon, mich zurückzulehnen? Die Musik gehört ja zu meinem Leben dazu. Das ist für mich Spaß an der Freude. Es ist ja keine Arbeit für mich. In eine Fabrik würde ich jetzt nicht mehr gehen. Aber Musik hat ja mit Leidenschaft zu tun und dabei ist das Alter eigentlich unwichtig. Aber ich sage immer, ich hoffe, dass ich eines Tages keine Lust mehr drauf habe, damit der Abschied dann nicht so schwerfällt. Wenn man irgendwann das Gefühl hat, dass man nicht mehr kann oder die Leute einen nicht mehr hören wollen, dann stelle ich mir den Abschied schwer vor. Aber wenn man selbst keine Lust mehr hat, dann hört man eben einfach auf und lebt ohne Musik. Aber im Moment kann ich mir das noch nicht vorstellen.

Was ist denn an deinem Musikerleben jetzt anders als bei den Puhdys?

Na, bei den Puhdys waren wir ein riesengroßes Unternehmen mit ganz vielen Leuten. Aber jetzt bin ich solo und kann mich um verschiedene Projekte kümmern. Ich mache zum Beispiel die Sache mit Uwe Hassbecker. Dann mache ich Talkshows mit Kai Suttner, unserem ehemaligen Puhdys-Tour-Manager. Wir können uns selber aussuchen, worauf wir Lust haben, und wenn ich mal drei Monate freimachen will, dann kann ich das auch machen. Will ich aber momentan nicht. Aber groß anders als bei den Puhdys ist es ansonsten nicht – am Ende dreht sich immer alles um Musik.

Wie ist denn dein aktuelles Verhältnis zu den übrigen Puhdys? Zuletzt wart ihr ja im Rechtsstreit?

Ach, wir sind aktuell wieder im Gespräch und es sieht eigentlich alles ganz gut aus.

Welches Album hast du dir selbst zuletzt gekauft?

Das war eins von Cory Asbury – das ist so kirchliche Musik. In Amerika ist der ziemlich angesagt, aber hier kennt den kein Mensch. Ich habe das durch Zufall entdeckt. Und von Till Lindemann habe ich mir „Live in Moscow“ geholt.

Nennt dich eigentlich heute noch jemand Dieter?

Ja, ein paar Leute gibt’s. Mein Freund Fritz Puppel und seine Frau zum Beispiel. Und meine eigene Frau nennt mich noch ganz anders, das verrate ich aber nicht. (lacht)

Von Ove Arscholl/OZ/RND