Auf der Facebookseite „Döbeln-Vergangenheit und Gegenwart“ streut offenbar ein Troll unter dem Seitennamen eine empörende Geschichte unter der Überschrift „Passiert in Döbeln“:

„Eine Frau kommt zum Frisör und fragt nach, ob bei ihr der Ponny geschnitten werden kann im Trockenschnitt. Die Frisöse sagt, dass das nicht geht durch die Corona Bestimmungen, nur Nass geht das zu machen. Die Frau bettelt förmlich darum, nur das bisschen Ponny trocken zu schneiden. Die Frisöse gibt nach und macht es. Danach zeigt die Frau ihren Ausweis, der sie als eine Mitarbeiterin vom Ordnungsamt ausweist. Dem Frisörladen wird eine Strafe von 50 000 Euro aufgebrummt. Für mich ist das eine riesen Schweinerei und die Frau wäre nicht ohne Glatze aus dem Laden raus gekommen. Wieder einmal zeigt es, das der Irrsinn im Land immer weiter voran getrieben wird!!!!“ Zitat Ende (Rechtschreibfehler übernommen). Der Beitrag sorgt unter den 662 Seitennutzern für einen Riesenwirbel.

Fakenews sorgt für Aufregung

110 Mal wird das Machwerk geteilt. 22 Nutzer kommentieren darunter. Einige sind zutiefst empört. „Sauerei, Frechheit“, so der Tenor vieler Kommentare. Doch einige Nutzer zweifeln auch: „Schwachsinn, es gibt weder diese Geschichte noch solche hohen Bußgelder. Wie kann man nur so einen Blödsinn verbreiten. Absolut verantwortungslos“, schreibt einer Nutzerin und wird daraufhin von einem der Seitenautoren angegriffen: „Dass Sie als Mitarbeiterin des Landratsamtes so tendieren ist ganz normal.“

Die Frau reagiert wiederum: „Sie verbreiten hier Unwahrheiten. Einen solchen Vorfall hat es in Döbeln garantiert nicht gegeben. Ich finde das verantwortungslos.

Stadt entlarvt Lügengeschichte

Der Stadt Döbeln wird die Sache schließlich zu dumm. „Üblicherweise äußert sich die Stadtverwaltung Döbeln nicht zu solchen Diskussionen“, stellt Thomas Mettcher, Sprecher der Stadtverwaltung Döbeln dazu klar. In diesem Falle sei es aber einfach mal notwendig, solchen frei erfundenen Blödsinn klar zu stellen.

„Die Geschichte ist vollkommen aus der Luft gegriffen und von Anfang bis Ende falsch. Kein Mitarbeiter des Döbelner Ordnungsamtes macht solche Kontrollen oder hat sie gemacht. Bußgelder in der Höhe werden auch nicht verhängt“, stellt Stadtsprecher Thomas Mettcher klar.

Friseurchefin lacht über Unsinn

Jana Kettner, Chefin der Döbelner Friseur Central GmbH, hat von der im Facebook kursierenden Geschichte von einer Kundin gehört und lacht. „Wir schneiden bei uns Ponys und keine Ponnys, wobei ja selbst das kleine Pferdchen mit einem N geschrieben wird.“ In keinem der sieben Salons der Friseur Central GmbH in Döbeln habe es einen solchen Vorfall gegeben. So wie es hier beschrieben wird, war mir sofort klar, dass es sich um einen Fake handelt. Wir rechnen damit, dass uns die Berufsgenossenschaft mal kontrolliert. Ich glaube, das Ordnungsamt kennt unsere Vorschriften gar nicht so genau und würde auch nicht so vorgehen. Zudem scheint mir die Bußgeldhöhe von 50 000 Euro völlig überzogen“, sagt Jana Kettner. Was sie tatsächlich ärgert ist, dass es viele Kunden gibt, die gegenüber den Corona-Regeln beim Friseurbesuch eine fast aggressive Ignoranz zeigen. „Wenn wir uns aber nicht daran halten, drohen uns tatsächlich Strafen, wenn auch keine 50 000 Euro.“, sagt sie.

Dass es derzeit keine Trockenhaarschnitte beim Friseur gibt, liegt laut Berufsgenossenschaften daran, dass das Virus waschempfindlich sei. Das heißt: Haarewaschen schützt den Friseur oder die Friseurin zusätzlich zur Maske. Jana Kettner hat mit dem gerade nicht möglichen Trockenhaarschnitt keine Not. Denn es gibt noch einen anderen Aspekt: „Wir hatten schon Kunden, die kamen mit Bauschutt in den Haaren zum Trockenschnitt und diskutierten dann noch, wenn wir ihnen das Waschen vor dem Schneiden empfohlen haben.“

Seitenadmin reagiert auf Anfrage

Die DAZ schrieb die Autoren der Facebook-Seite „Döbeln-Vergangenheit und Gegenwart“ an und fragte nach, wo die Geschichte herkam, wie sie auf die Seite kam und ob es eine inhaltliche Klarstellung gebe.

Die Betreiber schreiben dazu Folgendes: „Die Geschichte wurde uns aus einer verlässlichen Quelle zugetragen. Es wurden dabei keine Namen erwähnt, was auch verständlich ist, denn wenn man dies täte, würde sofort der Run und der Shitstorm losbrechen. Die Stadtverwaltung hat sich dazu geäußert, das es keiner vom Ordnungsamt gewesen sei. Ich habe angeraten nachzuprüfen, ob sich hier Betrüger versucht haben, Geld zu erhalten. Denn was anderes bleibt als Möglichkeit nicht weiter übrig. Wie wir bereits im Kommentarverlauf erwähnt haben, herrscht auf Usedom eine ähnliche Praxis. Wie Sie sehen tragen die Wirren um Corona seltsame Früchte. Wir werden sehen, was noch heraus kommt bei der Sache. Sollte es sich wirklich um eine Falschmeldung handeln, wird der Beitrag natürlich entfernt. Mit freundlichen Grüßen das Team von Döbeln-Vergangenheit und Gegenwart.“

Kommentar: Betreiber tragen Mitverantwortung Fakenews und die damit verbundene Daueraufgeregtheit vieler Menschen sind die Pestbeulen der sozialen Netzwerke. Das Netz ist grenzenlos frei und jeder kann seine Meinung sagen. Das ist gut so. Aber frei erfundene Nachrichten und falsche Behauptungen sind keine Meinung, sondern Aufwiegelei. Jetzt wurde auf einer Facebook-Seite, die eigentlich die Heimatverbundenheit der Döbelner pflegen möchte, böser Mist über das Ordnungsamt der Stadt verbreitet, das angeblich arme Friseure übers Ohr haut, um 50 000 Euro Bußgeld zu kassieren. „Passiert in ...“ ist der Text überschrieben, der so von Internettrollen praktisch mit jedem Stadtnamen ergänzt werden kann und dort dann auch für Aufgeregtheit sorgt. So wird bei vielen Menschen, die Facebook oberflächlich als Nachrichtenquelle nutzen, Bluthochdruck und vor allem Wut auf andere geschürt. Da ist für mich die Grenze überschritten. Wer mit wissentlichen Falschinformationen Menschen manupliert, ist kein Demokrat, sondern ein Hetzer. Seitenbetreiber sollten beim Verbreiten vorsichtiger sein, denn sie tragen Mitverantwortung für Inhalte. So einfach geht Aufregung E-Mail: th. sparrer @lvz.de

Von Thomas Sparrer