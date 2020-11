Feuer bei Arla in Upahl: 70 Feuerwehrleute im Einsatz

Upahl

Ein Feuer in der Arla-Molkerei in Upahl ( Nordwestmecklenburg) hat in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag zu einem größeren Feuerwehreinsatz geführt. Gegen 1 Uhr wurde ein Feuer in einem Schaltschrank gemeldete. Rund 70 Feuerwehrleute, darunter die Einheiten aus Upahl und Grevesmühlen, wurden alarmiert. Zusätzlich waren die Wehren aus Plüschow, Hanshagen, Gostorf und Rüting im Einsatz. Wie die Feuerwehr Upahl, die als zuständige Wehr zuerst alarmiert worden war, berichtete, waren beim Eintreffen der Rettungskräfte alle Mitarbeiter evakuiert worden. Weil sich die Bekämpfung des Brandes in einem Technikraum schwierig gestaltete, seien zusätzliche Einsatzkräfte gerufen worden, die sich einen zweiten Weg zum Brand bahnten. Die Feuerwehrleute waren mit Atemschutzgeräten im Einsatz.

Löscharbeiten nach sechs Stunden beendet

Nach insgesamt sechs Stunden konnten die Brandschützer das Ende des Einsatzes melden. Gegen 8 Uhr befanden sich keine Feuerwehrleute mehr auf dem Gelände. Über die genaue Ursache und die Höhe des Schadens ist derzeit noch nichts bekannt. Die Molkerei in Nordwestmecklenburg gehört zu den modernsten Produktionsstätten in der Region, in dem mehr als 460 Männer und Frauen beschäftigt werden.

Anzeige

Wie das Unternehmen am Donnerstag bekannt gab, würden die Auswirkungen des Brandes derzeit noch untersucht. „Das Wichtigste ist, dass unter dem Feuer niemand verletzt wurde. Wir untersuchen momentan die Ursache des Feuers und seine Auswirkungen auf die Produktion“, teilte Pressesprecher Kasper Thormod Nielsen mit. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von Michael Prochnow